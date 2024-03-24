"Третя весна пекла": у Києві пройшла акція на підтримку військовополонених азовців

На Європейській площі у Києві 24 березня відбулася акція, мета якої – підтримати військовополонених. Звернімо увагу, що такі акції вже набули традиційного характеру та спрямовані на постійне нагадування про тих, кого утримує Кремль.

Щовихідних рідні, друзі, близькі та просто небайдужі українці виходять, щоб стати голосом військовополонених. Вони вимагають, щоб їх якомога швидше випустили з кремлівської неволі. Зауважимо, що деякі бранці перебувають у неволі понад два роки.

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Люди вимагають повернення азовців

Як зазначили кореспонденти, люди вишикувалися у шеренги на східцях "Українського дому" на Європейській площі. У руках вони тримали плакати з різними надписами. Зокрема:

"Поки ти мовчиш, їх катують",

"Будь голосом полонених",

"Поверніть АЗОВ",

"Полон вбиває",

"Моє серце другий рік у полоні",

"Третя весна пекла".

Рідні військовополонених збираються на такі акції, щоб вкотре привернути увагу суспільства та влади до бійців, яких не один рік тримають у неволі росіяни. Вони висловлюють сподівання, що розголос дозволить пришвидшити процес обміну та повернення їх рідних і близьких. Очікує з полону на свого чоловіка і пані Олена.

Він офіцер. Рік я не маю про нього жодної інформації. Він виходив з Азовсталі 17 травня 2022 року за наказом військового командування. Дитина росте без батька. Востаннє син бачив свого батька у півтора року. Зараз йому три з половиною,

– розповіла Олена.

Вона зауважила, що за час перебування її чоловіка у полоні вона не отримала жодної звістки. Лиш у квітні 2023 року вона дізналася, де саме він перебуває.

Торік у квітні був обмін з тої локації де знаходиться, за попередніми даними, мій чоловік. Цю інформацію мені надав звільнений тоді з полону його побратим, і вже рік я більше нічого не знаю: що він, як він і чи досі там. Ні організація Червоного Хреста, ні ООН ніякої інформації не дає. Тільки залишається чекати обмінів,

– додала жінка.

Учасники акції стали голосом українських військовополонених / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

На акції також приходять ті, кому вдалося повернутися з полону. Серед них – Дмитро Козацький з позивним "Орест". Світлини з Маріуполя пресофіцера та фотографа полку "Азов", котрий був бранцем Кремля, без перебільшення облетіли весь світ.

У першу чергу – це підтримка рідних. Тому що, коли виходить велика кількість людей, вони бачать, що не самі з цією проблемою, що їх підтримують,

– зазначив він.

За словами Дмитра Козацького, також це ще й інформаційна підтримка. Він наголосив, що цю тему забувати не можна, і що не можна припинити говорити про військовополонених.

Саме тому, зазначає він, важливо кожного тижня, щоб кожному українцеві та світовій спільноті нагадували про те, що боротися за українських військовополонених важливо.

Нагадаймо, що 51-й обмін військовополоненими Україна провела 8 лютого 2024 року. Тоді додому вдалося повернути 100 людей: 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, а також 26 військовослужбовців ЗСУ, серед них – 11 тероборонців.