“Свято без свята": у Харкові відбулася акція на підтримку військовополонених

У Харкові 28 грудня відбулась акція на підтримку військовополонених "Свято без свята. Не мовчи! Полон вбиває", яка є дуже важливою. До акції долучилося дуже багато людей. Також активно сигналили машини.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що останні місяці ця акція не проходила у місті через безпекову ситуацію. Однак рідні полонених вирішили провести її, тому що потрібно пам'ятати та говорити про наших захисників, про яких немає жодної звістки.

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Акції дуже важливі

На акції була присутня Ірина Підлужна, син якої повернувся з полону восени. До цього вона нічого не знала про нього. Вона наголосила, що велика кількість наших захисників перебуває у полоні, і потрібно говорити про них.

Багато хлопців вже третій рік на Різдво у полоні, про них немає ніякої інформації. Хлопці все більше отримують вироки. Їх судять, потім пересуджують. Рідним не зрозуміло, коли вони зможуть обійняти їх. Я свого сина обійняла вже, знаю ці відчуття. Я кожному бажаю це відчути, бо це нереально,

– сказала вона.

До акції долучився колишній полонений Микола, адже відчув усі жахи російського полону. Він зазначив, що чекає повернення своїх побратимів.

"За наказом 16 травня ми вийшли з "Азовсталі" і потрапили у полон. Сидів два роки та чотири місяці, умови були погані. Був у Донецькому СІЗО, потім – у Горлівці, потім – знову на Донецькому СІЗО, потім – на Кіровському СІЗО, звідти мене поміняли. Умови там дуже погані", – пригадав він.

У понеділок, 30 грудня, між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими. На Батьківщину повернулися 189 українців. Зокрема, двоє людей з Харківської області, з Сахновщини та з Борової.

"Приєднуйтесь до таких акцій. Це важливо. Сам пан Микола і син пані Ірини говорили про те, що надзвичайно важливо розуміти, коли ти вже повертаєшся, що тебе тут не забули, тебе тут підтримували. Тому якщо ви бачите такі анонси, акції, підтримуйте, пишіть, говоріть про це. Це невеличкий внесок, який ми можемо зробити", – наголосила Черненко.