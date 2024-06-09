Не мовчи – полон вбиває: фоторепортаж з акції в Києві на підтримку "Азову"
Від травня 2022 року чимало захисників Маріуполя перебувають у полоні ворога. Громадяни різних українських міст збираються що неділі, аби нагадати про тих, кого утримують росіяни.
Фотокореспондентка 24 Каналу Валентина Поліщук 9 червня відвідала столичну акцію людей, які, попри все, кричать про повернення з полону українських оборонців. Серед протестувальників з плакатами "Free Azov" було чимало дітей.
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Україна не забуває про тих, хто у полоні
Акціонери закликали насамперед не мовчати про полонених, яких утримає Росія в нелюдських умовах. Вони наголошували на постійній боротьбі, що, як пише на одному з постерів, – означає жити.
Втомився? Запитай їх (українських полонених та воїнів – 24 Канал), чи не втомились вони не бачити ти своїх дітей,
– вказано на іншому з плакатів.
На вулицях столиці майоріли прапори. До людей у цивільному також приєдналися українські захисники у військовій формі. Плакати були й на машинах, що їхали Києвом та нагадували про полонених бійців.
Акція у Києві на підтримку "Азову" та полонених / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу
Оборони Маріуполя та евакуація азовців
- Битва за "Азовсталь" у Маріуполі стала одним із найгероїчніших епізодів російсько-української війни – тривала з 18 березня до 20 травня 2022 року. Драматичні події розгорталися на території металургійного комбінату, який став епіцентром запеклих боїв у ході оборони міста під час російського вторгнення.
- До 2 березня Маріуполь повністю оточили, що стало початком тривалої облоги. Завод "Азовсталь", більший за багато українських міст, розділяв Маріуполь на дві частини, що ускладнювало атаки противника. Оборона комбінату залишиться в пам'яті як приклад героїзму та самопожертви українських військових в умовах жорстокого вторгнення.
- Українські війська, зокрема підрозділ "Азов", перетворили "Азовсталь" на осередок спротиву. Там же ховалися й багато представників цивільного населення, які шукали порятунку від постійних обстрілів. Захисники заводу стали символом нескореності української армії.
- Упродовж 16 та 17 травня російські окупанти розпочали часткову евакуацію українських захисників із заводу. Близько 53 осіб було вивезено до Новоазовська, ще 211 — до селища Оленівка. Найбільш жахливою подією стало масове вбивство полонених українських військових полку "Азов" у колонії в Оленівці 28 липня, організоване російськими окупантами.