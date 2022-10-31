В окупованому Алчевську сталася потужна "бавовна" у готелі, де жили окупанти: промовисті фото

В окупованому Алчевську, що в Луганській області, рано-вранці 31 жовтня сталася "бавовна". Хтось з російських окупантів невдало "покурив" у готелі.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що "бавовна" сталася в готелі металургійного комбінату "Металург", інформує 24 канал. Окупанти поспішили встановити, що "бавовна" сталася унаслідок ударів ЗСУ із систем HIMARS.

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"Бавовна" сталася у готелі "Металург"

Ставленик Кремля в окупованому Алчевську Альберт Апшев заявив, що будівля начебто була атакована о 5:33 ранку. Він звинувачує в обстрілі Україну і запевняє, що зруйновано начебто цивільну інфраструктуру.



Наслідки "бавовни" в окупованому Алчевську / Фото пропагандистів

Під завалами, як пишуть пропагандисти, нібито шукають людину.



"Бавовна" в окупованому Алчевську / Фото пропагандистів

Українські медіа інформують, що в готелі проживали російські військові. Повідомляється, що там могла розташовуватися верхівка окупаційних військ. Однак підтвердженої інформації немає.

ЗСУ наступають на Луганщині: яка ситуація

Українські воїни проводять контрнаступ на Луганщині та щодня просуваються на декілька кілометрів. На заваді стрімкому контрнаступу ЗСУ відразу декілька чинників, серед яких погана погода. Також окупаційні війська встигли підтягнути резерви та підготувати оборонні споруди.

Повідомлялося, що Росія стягнула багато техніки та резерви у Сватове. Водночас ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу "Сватове – Кремінна". Відтак, тепер ворогу буде складніше не тільки підтягувати резерви, але й вивозити поранених.

Українським військовим вдалося звільнити від окупантів селище Невське, що в Луганській області. Під час деокупації селища наші воїни завдали ворогу великих втрат. У Невському вперше у війні ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С".

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