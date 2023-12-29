"Все одно всі помремо": позаштатна помічниця Залужного втрапила у скандал, Головком не змовчав

У мережі розгорівся скандал, пов'язаний із Аллою Мартинюк – волонтеркою і позаштатною помічницею Залужного. Жінка дала інтерв'ю ютуб-каналу "Ісландія", а саме політехнологу Володимиру Петрову.

Суспільство обурене її словами, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний теж відреагував. У чому суть скандалу з помічницею Залужного – розбирався 24 Канал.

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Що сказала помічниця Залужного Алла Мартинюк

У мережі поширився уривок із цього інтерв'ю, де Алла Мартинюк двозначно висловилася про реакцію частини суспільства на нову хвилю мобілізації.

Зараз я бачу, як оце, якщо комусь повістку дали, одразу там мами пишуть, вони там вже в істериці, вже ледве не прощаються з життям своїх синочків і все інше – це неправильно. Не потрібна ця істерія, потрібно вірити в те, що ваш син дійсно герой, він найкращий цвіт нації. Все одно ми всі помремо – ну реально, ми всі не вічні. Але ж навіть якщо так станеться, то піти з цього життя гідно – це набагато краще, ніж іти по вулиці і на тебе цегла впаде чи машина тебе переїде. Бувають різні ситуації, і зараз, якщо ми не встанемо на захист нашої держави... Ви ж не хочете потім паспорт міняти на ворожий, правда? В першу чергу ви захищаєте свій будинок,

– сказала вона.

Скандальна заява помічниці Залужного: дивіться відео

Далі Мартинюк і Петров дійшли висновку, що "люди, які зараз істерять з приводу мобілізації, готові домовлятись із росіянами".

Ще б добавила про тих людей, які не хочуть йти та істерять, – на жаль, такі люди, які попадають потім в армію, вони іноді і зливають дійсно наші позиції, і все інше. Це якраз-таки українські люди, які працюють на руку ворогу,

– додала Алла Мартинюк.

Інтерв'ю Алли Мартинюк / Скриншоти 24 Каналу

Сексизм і блазнювання Петрова і "жарти" Мартинюк

: повну версію ефіру можете переглянути за посиланням . Заяви Алли Мартинюк слухайте на 42 – 45 хвилині.

Починаючи ефір, Володимир Петров представив гостю так: "Алла Мартинюк, помічник-консультант Валерія Федоровича Залужного прямо зараз у нас в ефірі, білявка у військовій формі. Ставте вподобайки". Перше питання, яке він поставив, стосувалося того, чи є в гості номер Залужного і чи не може вона зателефонувати Головкому. "Можете його зараз набрати і попросити, щоб він мене не мобілізував? Будь ласочка! Скажіть, що я дуже хворий".

Алла Мартинюк віджартувалася, мовляв, вже прийшла з повісткою, тож дзвінок не допоможе. Але якщо він багатодітний батько, то "можливо, пройде". І хоча потім перейшли до серйозної розмови, враження від таких дій і слів дуже неприємне. Як мінімум.



Володимир Петров реагує на слова гості "ми всі помремо" / Скриншот 24 Каналу

Виправдання Алли Мартинюк

Після суспільного розголосу волонтерка виклала у фейсбуці відео, де пояснила: "Вирізали з годинного чудового інтерв'ю невірну інтерпретацію мого висловлювання". Скаржиться, що через це на неї вилилося багато хейту, їй писали багато огидного і бажали смерті.

Вона ж об'їздила багато гарячих точок і допомагала захисникам, в тому числі з евакуацією. Говорить: у неї вся сім'я на фронті, тож про те, що таке війна, вона знає "не з телефона". І ніколи би не агітувала батьків посилати дітей на смерть. "Малось на увазі те, що не потрібно думати про погане, що обов'язково все буде добре".

За словами жінки, в тому шматочку інтерв'ю вона висловила дві різні думки. Перша – "не налаштовуйтесь на погане, обов'язково ваша людина буде жива і він герой", а друга – "про те, що ми всі не вічні, йде жорстока війна, захищаючи нашу державу і землю, можна загинути і піти з цього життя гідно".

Алла Мартинюк виклала ролик із поясненням своїх слів: дивіться відео

У коментарях до відео думки людей розділилися: одні підтримали жінку та закликали її волонтерити і надалі, інші ж обурилися, що її ніхто не "наділяв владою давати "експертну" думку з приводу життя та смерті".

Реакція людей на виправдання волонтерки / Скриншоти 24 Каналу

Залужний відреагував на скандал: що сказав

Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити: позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах,

– написав він.



Хто така Алла Мартинюк

Вона є акторкою, співачкою і співзасновницею фонду "Захист майбутнього". На її ютуб-каналі можна побачити звіти про допомогу ЗСУ, інтерв'ю телеканалам та пісні.

На сайті фонду про неї написано так: "Алла Мартинюк є волонтеркою, позаштатним помічником-консультантом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, акторкою та співачкою. Алла Мартинюк брала активну участь у Революції Гідності 2013-2014 років. Почала волонтерити і регулярно відвідувати зону АТО після того, як в 2014-му воювати пішов її брат".

Алла Мартинюк – співзасновниця фонду "Захист майбутнього" / Скриншоти 24 Каналу

Час від часу вона дає інтерв'ю ютуб-каналам.

Багато років тому Алла Мартинюк співала у відомому на початку двотисячних дівочому попгурті "Слівкі". Та від тієї дівчини у теперішній Аллі вже нічого не залишилося. Нині Алла Мартинюк позаштатно виконує обов'язки помічниці-консультантки Головнокомандувача Валерія Залужного та привозить на передову все необхідне нашим військовим,

– ідеться в описі до одного з інтерв'ю у березні 2023 року.

