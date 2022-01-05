В Алмати під час протестів постраждали 500 осіб, серед них жінки та літні люди, – ЗМІ
Джерело:Aljazeera
У Казахстані загострилася ситуація внаслідок мітингів через підвищення цін на газ. Зокрема, в Алмати внаслідок заворушень вже побили понад 500 цивільних осіб.
Про це розповів комендант міста Канат Таймерденов. За його словами, у ніч на 5 січня там активізувалися "екстремістські угруповання".
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Як розповів Таймерденов, через їхні дії спалили 120 транспортних засобів. Зокрема, 33 поліцейських авто, машини рятувальників та швидкої допомоги.
Через протести постраждав й бізнес:
- розбили 120 магазинів і об'єктів торгівлі;
- 180 підприємств громадського харчування;
- приблизно 100 офісів МСБ.
Комендант міста розповів, що 5 січня Алмати зазнало "нових атак екстремістів і радикалів".
Побито понад 500 цивільних осіб, серед яких 130 жінок і людей похилого віку",
– заявив він.
Таймерденов також закликав усіх протестувальників розійтися. За його словами, для захисту життя і безпеки городян вживають необхідних заходів.
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"Наша головна мета – не допустити подальшого зростання ескалації насильства та радикалізму", – наголосив комендант.
Він також закликав жителів Алмати перебувати вдома, не панікувати, не піддаватися на провокації та дізнаватися інформацію з офіційних джерел.Зверніть увагу! Ціна на газ у Казахстані значно менша за українську. Попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ, протести продовжуються. На них вже лунають політичні гасла та заклики до зміни влади.
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Протести в Казахстані: що відомо
- У Казахстані 3 січня люди вийшли на мітинги проти уряду. Вони виступили проти підвищення цін на газ. Зокрема, у середині 2021 року він коштував 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а тепер – 120 тенге (0,27 долара).
- Люди спершу вимагали зменшити тарифи. Однак згодом протестувальники закликали до відставки уряду, зведення нових фабрик і заводів та скорочення безробіття.
- Вже 4 січня у Казахстані відбулися сутички протестувальників з силовиками.
- На тлі масових протестів у Казахстані відключили інтернет. Водночас в Алмати та столиці країни – Нур-Султані відсутній і телефонний зв'язок.
- Протестувальники ввірвалися в будівлю телеканалу "Мир24". Вони вимагали у співробітників ЗМІ виходу в прямий ефір.
- Стару резиденцію президента в Алмати охопила пожежа. Місцеві ЗМІ повідомляють, що її взяли штурмом.