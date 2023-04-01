"Був гідною людиною і поважав інших": під Бахмутом загинув український альпініст Орест Кінаш

У боях за Бахмут, що на Донеччині, загинув офіцер 53-окремої механізованої бригади Орест Кінаш. Чоловік був відомим альпіністом зі Львівської області.

Теплими спогадами про в пам'ять про Героя діляться користувачі соцмереж. Смерть Ореста Кінаша стала суттєвою втратою та невимовним болем для спільноти мандрівників України.

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Орест Кінаш – воїн з добрими очима, великим серцем і усмішкою

Трагічні новини про загибель альпініста повідомили в туристично-інформаційному центрі. Там зазначили, що Орест Кінаш був справді гідною людиною і завжди з повагою ставився до справи – до гір, культури, оточуючих.

Спільнота мандрівників України втратила видатного альпініста Ореста Кінаша / Фото CaptainDzembronia

Орест був гідною людиною. Він гідний того, щоб колись, на території звільненого від росіян Кавказу один з цих піків, названих на честь тиранів перейменувати на Пік Кінаша. І тоді, піднявшись на гору, розгорнувши синьо-жовтий стяг, українські альпіністи скажуть: "Все нормально, Оресте. Все нормально",

– зазначили у повідомленні.

Як зазначив користувач Фейсбуку Максим Логаш, загиблий воїн з добрими очима, великим серцем і усмішкою завжди був трохи втомленим, адже практично весь час приділяв своєму підрозділу. За його словами, альпініст завжди намагався вести за собою та бути прикладом.



З початком повномасштабного вторгнення воїн вступив до лав ЗСУ / Фото Максима Логаша

Однак декілька тижнів тому боєць отримав осколкове поранення. Він відмовився від госпіталізації й відбув три дні на позиціях до ротації. Погодився тільки на 10 днів відпустки. А коли вийшов у перший день після її закінчення – загинув.

Але при спілкуванні з ним не покидало відчуття – не тут його місце! Не це його покликання! Він мав водити людей в гори, а не в бій. І вчити ставити намети, а не облаштовувати позиції,

– додав Логаш.

Редакція 24 Каналу приносить щирі співчуття рідним та знайомим полеглого українського воїна Ореста Кінаша. Вічна пам'ять Герою!

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