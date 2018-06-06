Amazon створила секретну лабораторію: над чим працюють науковці

Американська компанія Amazon створила секретний підрозділ для дослідження раку. Нова структура отримала назву Grand Challenge.

Про це повідомляє CNBC.

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За даними телеканалу, підрозділ очолить Бабак Парвіз – розробник Google Glass. Над різними проектами також працюють екс-працівники корпорації Google та автори стартапів в галузі медицини.

Варто зазначити, що CNBC порівняв секретну лабораторію Amazon з аналогічним підрозділом Alphabet під назвою Google X, яке працює над експериментальними проектами.

Ключовим напрямком Grand Challenge, за словами джерел, є медицина і зокрема дослідження раку. Разом з дослідним центром в Сіетлі співробітники лабораторії намагаються використовувати машинне навчання для запобігання і лікування онкології.

При цьому наголошується, що підрозділ Amazon працює й над іншими проектами, серед яких пошук нових шляхів для доставки товарів.

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