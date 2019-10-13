Американська астронавтка з українським корінням завітала до Львова: що її вразило

З Америки на рідну землю завітала відома американська астронавтка. Гайдемарі Стефанишин-Пайпер приїхала до Львова з нагоди Всесвітнього тижня космосу. Вона вже встигла зустрітися з міським головою Андрієм Садовим, а вже 14 жовтня на неї чекає зустріч зі студентами Львівської політехніки.

Мета візиту Гайдемарі

Там вона розповість про роботу на міжнародній космічній станції NASA, де астронавтка працює понад 20 років.

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Крім того, молодь з перших вуст почує захопливі історії про польоти у космос, де Гайдемарі сумарно провела 27 діб. Батько Гайді родом з Львівщини, востаннє жінка була в Україні 12 років тому. Андрію Садовому вона сказала, що її приємно вразили зміни у всій країні, і місті зокрема.

Через стільки років, я дуже рада повернутись до Львова, і відчуваю себе тут наче вдома. Найперше мене вразив новий аеропорт, якого не було під час мого попереднього візиту. А саме місто – живе, на вулицях повно людей, відбувається чимало подій, марафон,

– сказала астронавтка.

Американська астронавтка з українським корінням завітала до Львова / Фото: Львівська міська рада

Що відомо про астронавтку

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер американська астронавтка українського походження, що провела у космосі 27 днів і 15 годин. До групи астронавтів NASA вона долучилася у 1996 році. Полетіла у космос у складі екіпажу 2006 року. Є членкинею Американського товариства інженерів-механіків.



Гайдемарі Стефанишин-Пайпер з командою