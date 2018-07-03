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Американська компанія обіцяє шалену винагороду за виявлення уразливостей в Linux

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Zerodium обіцяє 500 тисяч доларів винагороди за виявлення уразливостей в Linux
Zerodium обіцяє 500 тисяч доларів винагороди за виявлення уразливостей в Linux / Фото з вільних джерел

Компанія Zerodium пропонує винагороду тим, хто знайде уразливість нульового дня в системах на базі UNIX та формі розповсюдження програмного забезпечення Linux. Варто зазначити, що розмір винагороди становить 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє BleepingComputer.

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Мова йде про такі операційні системи, як OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, а також дистрибутивах Ubuntu, CentOS, Debian і Tails. Розмір винагороди за виявлення уразливостей дійсно безпрецедентний і дорівнює пів мільйона доларів.

Американська компанія Zerodium, яка спеціалізується на інформаційній безпеці, відома викупом уразливостей нульового дня і перепродажем їх державним службам і органам правопорядку. Вона була заснована в 2015 році. Zerodium звертає свою увагу на великі і серйозні загрози безпеки.

Що таке уразливість нульового дня? Це уразливість, про яку стало публічно відомо до випуску рішення для неї виробником або розробником програмного забезпечення. Простіше кажучи, від неї ще не передбачено захисту.

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Теги: Інтернет Техно Новини США Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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