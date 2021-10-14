"Американські друзі єврейської громади Києва" розмістили "карту" України без Криму

На сайті "Американських друзів єврейської громади Києва" з'явилася "карта" України. Однак на ній чомусь не зображений тимчасово окупований Кримський півострів.

Попри постійну підтримку всім цивілізованим світом територіальної цілісності України, інциденти з картами без українського Криму продовжують траплятися.

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"Карта" України без Криму

На сайті "Американські друзі єврейської громади Києва" з'явилася "карта" України, однак до її складу чомусь забули включити Кримський півострів, який хоча й тимчасового окупований Росією, та все український.

Такою зобразили Україну на сайті "Американські друзі єврейської громади Києва" / Скриншот

Інші випадки зображення карти України без Криму

На початку жовтня стало відомо, що додатку Apple Music for Artists (для музикантів) карту України показують без Криму. На це звернув увагу один із його користувачів Макс Пташник.

Наприкінці липня перед початком Олімпійських ігор у Токіо на офіційному сайті Олімпіади кордони України зобразили з відділеним Кримом.

На початку липня в україномовній версії Вікіпедії помітили карту Росії з українським Кримом. А в інстаграмі на сторінці, яка представляла себе як офіційне представництво JBL – карту України без Криму й Донбасу.

"Американські друзі єврейської громади Києва" – некомерційна організація, яка займається підтримкою євреїв Києва.