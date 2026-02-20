Про це повідомляє The New York Times.
Джентрі Біч заявив, що Трамп – це президент, орієнтований на угоди. Його проєкт стикається в серйозними перешкодами, тому наразі він тільки на початковій стадії.
Я не думаю, що під час адміністрації Байдена люди відчували б себе так само комфортно, працюючи з російськими компаніями, як під час адміністрації Трампа,
– зауважив він.
Натомість російська компанія "Новатек" підтвердила, що веде переговори для використання своєї технології для скраплення природного газу. Однак, не підтвердила співпрацю з Бічем.
Можлива угода Біча може стати першим прикладом офіційної співпраці між американським інвестором і великою російською компанією з часу, як Кремль рік тому почав просувати ідею нових бізнес-можливостей для команди Трампа.
За словами бізнесмена, про проєкт поінформовані на найвищому рівні як у Москві, так і у Вашингтоні, а імена керівників ініціативи обіцяють оприлюднити найближчим часом.
Біч стверджує, що досяг домовленостей під час зустрічей у Дубаї та європейських країнах із мільярдером Леонід Міхельсон – очільником Новатек.
Цікаво! Міхельсон перебуває під санкціями Великої Британії та Канади, однак не включений до санкційних списків США чи ЄС.
Сам Біч – інвестор у сфері хедж-фондів і приватного капіталу, університетський знайомий Дональд Трамп-молодший, який також обіймав посаду заступника голови з фінансових питань під час інавгурації Дональд Трамп у 2017 році.
Попри це, більшість американських компаній, які раніше розглядали Росію як перспективний ринок, поки що не поспішають повертатися. Бізнес стримує політична невизначеність та сумніви щодо реальної прибутковості роботи в нинішніх умовах.
Що відомо про санкції проти Росії?
Обсяги російської нафти, що зберігається на танкерах, перевищили 150 мільйонів барелів, що свідчить про серйозні труднощі зі збутом на тлі санкцій та посилення контролю за експортом.
Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Канал зазначив, що це вже позначається на наповненні російського бюджету. Хоча ситуацію поки не називають кризою, тенденція до падіння доходів може суттєво послабити економічні можливості Росії та її позиції у міжнародних переговорах.
Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії ще на один рік, аргументуючи це тим, що російська агресія проти України й надалі становить загрозу національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам США. Рішення передбачає збереження обмежень, запроваджених раніше у відповідь на дії Москви, і сигналізує про незмінність жорсткої позиції Вашингтона щодо російської політики.