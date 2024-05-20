Американський політик сказав, від чого залежить дозвіл США на удари своєю зброєю по Росії

Сполучені Штати офіційно не дозволяли Україні бити американською зброєю по території Росії. Але вже пролунали цікаві заяви з цього приводу.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, зауваживши, що вже була та ж заява від держсекретаря США Ентоні Блінкена. Тоді він сказав, що Штати чітко окреслили свою політику, але саме Україна вирішує, як саме воювати.

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Чи можуть Штати дозволити бити по Росії

Як припустив Рашкін, зараз цілком міг піти офіційний запит від України, щоб був таки офіційний дозвіл бити по Росії. Це завжди пов'язано з ескалацією. Але зараз Росія якраз підвищила ставки у війні проти України.

Ми бачимо, що США роблять якісь сильні кроки, коли йде підвищення ескалації від Росії. Це було і з передачею снарядів калібру 155 міліметрів, і з дозволом передати F-16 тощо,

– сказав Рашкін.

Звісно, дещо раніше Сполучені Штати засуджували удари по російських нафтопереробних заводах. Але зараз все схоже на те, що це були "приватні побажання від дипломатів". Не більше.

Вияснилося, що це радше були приватні побажання. Окей, хай буде так. Штати висловили свою думку з цього приводу. Україна подякувала – і продовжила воювати так, як вважає за потрібне,

– підкреслив Рашкін.

Удари по території Росії: коротко