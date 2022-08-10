Ще один керівник Amnesty звільнився через незгоду зі звітом про ЗСУ

Скандальний звіт організації Amnesty International про ЗСУ спровокував ще одне звільнення в компанії. Свою посаду залишив Пер Вестберг.

Письменник Пер Вестберг є співзасновником шведського підрозділу Amnesty International. Членом організації він був майже 60 років.

Цікаво Атака "з іншого боку": як росія використає скандальний звіт Amnesty International

Що розповів Вестберг

Шведський письменник зазначив, що на початку свого існування організація працювала над звільненням політичних в'язнів. Однак поступово і, часом, суперечливо вона розширила свій мандат.

"Я залишаю Amnesty International з важким серцем. Через заяви щодо війні в Україні, припиняю плідну та тривалу співпрацю", – наголосив Вестберг.

Хто ще звільнився з Amnesty

Наступного дня, після опублікування звіту організації, 5 серпня, з посади директорки українського офісу Amnesty International звільнилась Оксана Покальчук. Вона розповіла, український офіс постійно наголошував, що пресреліз, який організація випустила 4 серпня, мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України. Але, зрештою, матеріал прозвучав як підтримка російських наративів.

Що було в доповіді Amnesty International

У своїй доповіді міжнародна правозахисна організація заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах. У тому числі в школах і лікарнях для оборони під час повномасштабного вторгнення росії.

Вам може сподобатись – реакція Подоляка на цинічний звіт Amnesty International: дивіться відео

Реакція на скандальний звіт Amnesty International: що відомо