"Шкодують", але не відмовляються: Amnesty International перепросила за скандальний звіт про ЗСУ

Amnesty International нещодавно опублікувала скандальний звіт про ЗСУ. Він став знахідкою для пропагандистів ворога, тому експерти пророкують, що вже ніщо не врятує репутації організації.

Правозахисна організація Amnesty International видала скандальний звіт про війну росії проти України. У ньому йдеться, що техніка та особовий склад ЗСУ подекуди розташовані серед житлових районів, що "наражає на небезпеку мирних громадян". російські пропагандисти негайно вхопилися за цю тезу та почали брехати, що наші герої "прикриваються мирним населенням", хоча такий прийом часто використовують саме російські окупанти.

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Перепрошення Amnesty International без відмови від висновків

Після того, як звіт Amnesty International отримав просто неймовірну кількість критики від України та партнерів, в організації вирішили перепросити за його публікацію. Щоправда, у дуже своєрідний спосіб, адже відмовлятися від висновків звіту Amnesty International не захотіла.

Пріоритетом Amnesty International в цьому і будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Дійсно, це було нашою єдиною метою під час публікації останнього дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо наші висновки, ми шкодуємо про заподіяний біль,

– йдеться у заяві організації.