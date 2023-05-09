Аморальний крок, – Україна різко відреагувала на участь іноземних лідерів у параді в Москві

На парад до "Дня перемоги" у Москві приїхали лідери 7 країн. Україна різко відреагувала на їх участь у заході.

В МЗС України вважають такий крок як аморальний та недружній. Окремо підкреслили, що візит іноземних лідерів у Кремль – це вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу.

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Вияв зневаги до українського народу

У МЗС України звернули увагу на те, що у заході на Червоній площі в Москві 9 травня були присутні іноземні лідери 7 країн. Окрім білоруського президента Олександра Лукашенка, були також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, лідер Таджикистану Емомалі Рахмон, президенти Туркменістану Сердар Бердимухамедов та Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Російський диктатор Владімір Путін скоїв сотні воєнних злочинів, за які оголошений у розшук Міжнародним кримінальним судом. Він виправдовує вбивства, знищує українські міста і села, дозволяє викрадати дітей, а в ніч проти 9 травня окупанти атакували територію України 25 крилатими ракетами. У МЗС підкреслили, що на параді "побєдобєсія" була вкотре продемонстрована російська військова техніка, яка вже протягом 10 років веде загарбницьку війну в Україні.

Україна різко розкритикувала лідерів іноземних країн за цей візит і наголосила, що такий крок є недружнім.

Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу,

– заявили в МЗС.

Окрім того, в українському відомстві підкреслили, що народи Центральної Азії та Кавказу зробили неоціненний внесок у перемогу над нацизмом 78 років тому. Нині ж, на думку МЗС, ці країни Кремль використовує для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом.

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