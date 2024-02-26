Аналоги "Шахедів": Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе, – Камишін
Україна досягає успіхів у виробництві власних дронів-камікадзе. Ба більше, у кількості цього типу безпілотників наша держава вже наздогнала Росію.
Мовиться про дрони-камікадзе, які є аналогами російсько-іранських "Шахедів". Про це в етері телемарафону розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, інформує 24 Канал.
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Україна наздогнала Росію у виробництві аналогів "Шахедів"
За словами Камишіна, українські зразки дронів-камікадзе мають разючу схожість з іранськими "Шахедами" за потужністю вибухівки, дальністю польоту та іншими технічними характеристиками.
На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії,
– пояснив він.
У своїй заяві міністр також підкреслив успіхи нашої країни у виробництві різних моделей БпЛА. Камишин впевнено заявив, що "все, що вибухає в Росії – наше".
Аналоги "Шахедів" в Україні: що відомо про виробництво БпЛА
- Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін повідомив, що Україна успішно розробила власні безпілотники завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Сметанін підкреслив, що безпілотники українського виробництва мають схожість з іранськими моделями "Шахед", але володіють покращеними характеристиками.
- Він підкреслив, що вітчизняні БпЛА перевершують можливості оригінальних безпілотників "Шахед", маючи підвищену потужність і здатність літати на відстань до 1 000 кілометрів.
- Військовий експерт Олексій Гетьман наголосив, що подібна зброя до іранських "Шахедів" не є точною та високотехнологічною. Тому дуже важливо мати подібні дрони-камікадзе у великій кількості.
- Крім того, заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський пояснив, навіщо в Україні створять Сили безпілотних систем. За словами військового, підрозділи цього виду сил, які в майбутньому будуть сформовані, – це потужний кулак, що буде вирішувати реальні завдання на полі бою.
- Україна також планує у 2024 році випустити близько 1 мільйона дронів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, таку цифру літальних апаратів можливо виготовити, а займатимуться цим питанням не лише державні компанії, але й приватні.
- Міністр оборони Рустем Умєров також розповів, що разом з очільником Мінцифри Михайлом Федоровим та командами міністерств зустрілися з понад 120 виробниками БпЛА. Умєров також запевнив, що дронів у 2023 році в Україні буде більше.