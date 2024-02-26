Аналоги "Шахедів": Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе, – Камишін

Україна досягає успіхів у виробництві власних дронів-камікадзе. Ба більше, у кількості цього типу безпілотників наша держава вже наздогнала Росію.

Мовиться про дрони-камікадзе, які є аналогами російсько-іранських "Шахедів". Про це в етері телемарафону розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, інформує 24 Канал.

Цікаво Як хлопці-геймери з Вінниці та Львова можуть воювати далеко від фронту: відповідь Федорова

Україна наздогнала Росію у виробництві аналогів "Шахедів"

За словами Камишіна, українські зразки дронів-камікадзе мають разючу схожість з іранськими "Шахедами" за потужністю вибухівки, дальністю польоту та іншими технічними характеристиками.

На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії,

– пояснив він.

У своїй заяві міністр також підкреслив успіхи нашої країни у виробництві різних моделей БпЛА. Камишин впевнено заявив, що "все, що вибухає в Росії – наше".

Аналоги "Шахедів" в Україні: що відомо про виробництво БпЛА