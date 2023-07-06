"Готувалась до весілля, замовляла банкет": що відомо про загиблу львів'янку Анастасію Сенів

Унаслідок ракетного удару по Львову у ніч проти 6 липня загинула Анастасія Сенів, вона незабаром мала вийти заміж та саме готувалась до шлюбу. Вона загинула разом зі своєю мамою Мирославою Садовою.

Про це розповів львівський активіст Ігор Зінкевич, який особисто знав цю родину. За його словами, ворожа ракета влучила у квартиру, яка розташовувалась поруч з тією, де мешкала Анастасія з мамою.

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Я знаю цю родину, у мене в ЗМІ працює Володимир Садовий – брат Анастасії та син пані Мирослави. Анастасійка офіційно працювала в "Укрпошті", але допомагала нашій організації, була асистентом журналіста,

– повідомив Зінкевич.

Він уточнив, що дівчині було 32 роки, вона 1991 року народження, її мама – 1963 року народження.

"Анастасійка – це щира людина, мала незабаром вийти заміж, вже замовляла банкетний зал. Через 2 тижні мала обирати ресторан. Її наречений в шоці. Для мене вона залишиться маленьким янголом, яка ніколи не залишалась байдужою, намагалась завжди допомагати", – сказав Ігор Зінкевич.

Активіст також розповів, що часто брат дівчини – Володимир відправляв свою дитину до них. Часто сам там бував, але в той час був на патрулюванні.

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