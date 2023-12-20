Очільник поліції Київщини підпадав під люстрацію і не може працювати у держорганах, – ЗМІ

Новий очільник поліції Київської області Анатолій Щадило міг не мати права займати державні посади до жовтня 2024 року через люстрацію. Однак сам Щадило переконує, що він не підпадає під дію цього закону.

Анатолія Щадило призначили керівником столичної поліції у вересні цього року. Колишній голова – Андрій Нєбитов, став заступником голови Національної поліції України.

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Кар'єра Анатолія Щадила

Журналісти проаналізували біографію нового очільника поліції Київської області і виявили, що він міг підпадати під закон про люстрацію. Станом на початок Революції гідності у 2013 році Анатолій Щадило обіймав посаду заступника начальника поліції Волинської області Олександра Терещука. Працював він там починаючи з 2012 року.

Повідомляється, що Щадило працював на цій посаді до літа 2014-го року, після чого ще кілька місяців був "у розпорядженні керівництва". Тобто заступником обласного голови він був більше як півтора року.

Важливо, що у лютому 2014 року бійців волинського "Беркуту" направили до Києва, в чому ті звинуватили свого начальника, Олександра Терещука.

Директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України у 2014 – 2016 роках Тетяна Козаченко опираючись на біографію нового очільника столичної поліції переконана, що він точно підпадав під люстрацію. Тобто, за законом він не мав права працювати в державних органах до жовтня 2024 року.

Наскільки мені відомо, щодо нього немає указу президента про звільнення від люстраційних процедур. Тому зайняття будь-яких державних посад під час дії закону про очищення влади включно по жовтень 2024 року — це незаконне зайняття посад,

– пояснила Козаченко.

У коментарі журналістам Щадило зазначає, що працював на посаді заступника поліції Волинської області менше ніж рік – але це суперечить його ж біографії. Він зазначає, нібито не міг підпадати під люстрацію, бо працював у Києві. Коли він прийшов на Волинь, то там він працював три місяці.

Я ж не розв'язую ці питання — включати мене в люстрацію чи не включати. Ми підтримували Революцію Гідності, тому, напевно, й не потрапили,

– сказав очільник обласної поліції.

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