Назавжди залишилось 29: на Донеччині у боях за Україну загинув воїн із Тернополя
Джерело:Сергій Надал
У боях за Україну загинув військовий ЗСУ Aндpiй Пeтльовaний iз Тepнополя. Йому було лише 29 років.
Захисник загинув на Донеччині. Життя воїна обірвалося 6 серпня.
Важливо Залишив бізнес і пішов добровольцем: на фронті загинув захисник із Київщини
Що відомо про загиблого Героя
Як розповів мер Тернополя Сергій Надал, у боях з російськими терористами зaгинув воїн ЗСУ Aндpiй Пeтльовaний. Йому було 29 років. Однак фото полеглого Героя поки немає у мережі.
Трагічна звістка надійшла до нашої громади. У бою за свободу і незалежність України загинув тернополянин Петльований Андрій Миколайович (10.12.1993 року народження)
– написав міський голова.
За словами Надала, Aндpiй Пeтльовaний загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
"Щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям Героя. Хай Господь заспокоїть його душу у Царстві Небесному! Вічна пам'ять!" – додав мер.24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя!
Болючі втрати України на фронті
- Нагадаємо, що у боях за Україну загинув військовослужбовець ЗСУ Сергій Дубина з Київської області. Чоловік служив у третій стрілецькій роті.
- На Тернопільщині у Настасові попрощалися з українським захисником Миколою Мурмілем. Йому було лише 30 років. Герой загинув у боях за Україну біля міста Сватове, що на Луганщині. Прощання з чоловіком відбулось 8 серпня.
- Окрім цього, під Оріховом, захищаючи Україну, загинув воїн з Полтави Артем Шанда. Герою назавжди 23 роки. Він не зізнався рідним, де саме перебуває.