Вибивав гроші з бізнесу та має медаль від МО: хто такий Андрєй Бєлоусов, який буде замість Шойгу

Владімір Путін, вступивши на посаду президента, провів кадрові перестановки. Він запропонував, щоб посаду міністра оборони замість військового Серґєя Шойгу обійняв цивільний Андрєй Бєлоусов, остаточне рішення буде 13 – 14 травня. 24 Канал зібрав, що відомо про Бєлоусова.

Шойгу отримав нову посаду – він стане секретарем Ради безпеки Росії, замінивши давнього сподвижника Путіна, фактично його праву руку Ніколая Патрушева. Це цікаве призначення викликало низку обговорень, бо Патрушев очолював Радбез із 2008 року, а до того керував ФСБ.

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Хто такий Андрєй Бєлоусов

Бєлоусов не має військового досвіду, з цією галуззю його пов'язує хіба що медаль "100 років військово-повітряним силам", отримана у 2012 році (до речі, нею вже не нагороджують). Та у відкритих джерелах не вдалося знайти, за що вручили нагороду. Медаль відомча, її дають або за хорошу службу в повітряних силах або за сприяння їхньому розвитку.

Бєлоусов економіст за фахом, як і його батько, і працював у різноманітних інститутах при Російській академії наук. Чиновник є доктором економічних наук і президентом ради директорів Російської залізниці. Кілька років входив у раду директорів "Роснафти".

Кар'єра пішла вгору, коли Бєлоусов став позаштатним радником прем'єр-міністра. У нульові він був заступником міністра економічного розвитку та торгівлі, потім директором Департаменту економіки та фінансів уряду, у 2012 році – міністром економічного розвитку.

На інший, більш високий щабель Бєлоусов потрапив 2013 року, коли обійняв посаду помічника президента. Відтоді всі папери, які стосувалися економіки, доходили до Путіна через нього. З 2020-го був першим віцепрем'єром.

Кумедно, але торік він говорив, що Росія може стати хранителем традиційних цінностей Заходу. В 2014 році Бєлоусов єдиний із "економічного" оточення Путіна підтримав анексію Криму. Співрозмовники видання The Bell говорять: Бєлоусов щиро вважає, що Росія оточена ворогами. І Путін до нього дослухається.

Чому його хочуть призначити міністром оборони: пояснення Пєскова

Поставити економіста керувати армією, та ще й під час війни, – це рішення щонайменше дивує. Дмитро Пєсков, як і належить рупору Путіна, пояснив рішення призначити саме Бєлоусова. Мовляв, треба впроваджувати інновації і бути відкритими для передових ідей. Але призначення цивільного на військову посаду не змінить системи координат у військовій складовій відомства, запевнив Пєсков.

Версії журналістів щодо справжніх причин призначення Бєлоусова

Певна річ, що це тільки напівправда і справжні причини глибші. Та про них не розкажуть офіційні "придворні" ЗМІ.

Телеграм-канал "Кримський вітер" звернув увагу на цікаві факти про Бєлоусова. Він потрапив під санкції одним із перших після початку повномасштабного вторгнення. У Євросоюзі пояснили: Бєлоусов багато років входить до найближчого оточення Путіна.

Непрямим доказом цього можна розглядати його публічні виступи. Він дозволяв собі коментувати питання, які зазвичай коментує президент. Наприклад, у 2023 році міркував про роль Росії та її відносини із Заходом і говорив про "появу в Росії нової еліти" на окупованих територіях,

– ідеться в повідомленні.

А ще там пов'язали призначення Бєлоусова зі скандалом про корупцію в міноборони. Наприкінці квітня затримали заступника Шойгу, Тимура Іванова. Його звинуватили в корупції. Саме Іванов відповідав за "відновлення Маріуполя" – після того, як сама ж Росія знищила це горде азовське місто. Крісло під Шойгу захиталося і тепер упало.

Російська служба BBC навела ще більше деталей. Медійники звернули увагу, що Бєлоусов був технічним прем'єром, тобто заміняв чинного главу уряду, коли той хворів на коронавірус у 2020 році. І його відхід від цивільних посад може бути пов'язаний радше з економікою, аніж з армією.

Зараз російська економіка дуже державна, адже все працює на оборонку. І саме в оборонний сектор треба вкладати гроші. Росії потрібно продавати нафту, попри санкції.

У своїх економічних поглядах Бєлоусов відомий як жорсткий державник, тобто прихильник того, що держава має брати активну участь в економіці: жорстко регулювати різні сфери, інвестувати туди, куди вважає за потрібне, вилучати "надприбутки" у тих, хто, як він незабутньо висловився, "нахлобучил государство",

– сказано в матеріалі.

"Нахлобучили" російський бюджет, на думку Бєлоусова, металургійні компанії. Цими словами він закликав їх у 2021 році повернути нібито не доплачені кошти. Схожі ідеї від нього чули у 2018 році, тобто вибивав гроші він регулярно. Чим обурював великий бізнес. Та кого і до чого Бєлоусов змушуватиме на посаді міністра оборони – поки не відомо.

Ще одним неочікуваним призначенням є губернатор Роман Старовойт з Курської області – він стане новим міністром транспорту. Тож про роботу пе-ве-о на Курщині чутимемо від когось іншого.