З приходом Білоусова: Росія починає період економіки війни на виснаження

У Росії новий міністр оборони – економіст Андрєй Бєлоусов. Та тепер галузі, які забезпечуватимуть російський ВПК, матимуть пріоритетне значення.

Таку думку 24 Каналу висловив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що уся економіка країни-агресорки зосереджується на існуванні цих пріоритетних галузей. Усі основні ресурси росіяни зосередять на цьому напрямку. Зазначимо, що Бєлоусова призначили 12 травня.

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"Це – економіка війни на виснаження. Прихід нині на посаду голови оборонного відомства людини, яка не є кадровим військовим, яка в кращому випадку має військову кафедру, свідчить про докорінне переформатування тих процесів, які, на думку Путіна, мають відбуватися в оборонному відомстві", – наголосив Пендзин.

Що це означає для України

Це означає модель існування Росії – як СРСР в останні десятиріччя. Мовиться про модель гонки озброєння та нарощування військової сили. А для України – це війна вдовгу. Це робить дуже серйозні виклики для української економічної моделі. Вона має перебудовуватися щодо пріоритетів – збереження країни та роботи на ЗСУ.

З дуже швидкої війни, як думали собі росіяни, ця війна перетворюється на дуже довгий процес. Це виклики й для України, і для Європейського Союзу, тому що Європа має також докорінно міняти свої підходи,

– сказав економіст.

Тим часом європейці уже починають розуміти, що без серйозного вкладання у ВПК далі існувати неможливо. Нині докорінно змінюється система світової безпеки.

"Світ точно вже не буде таким, який він був до 24 лютого 2022-го року", – додав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Економічні уподобання Бєлоусова

Андрєй Бєлоусов – випускник економічного факультету Московського державного університету. Він закінчив навчання приблизно у той же час, як і голова центробанку Росії Ельвіра Набіулліна.

"Це команда, яка свого часу була підготовлена фахівцями, яким вкладалося в голову питання щодо розвитку економіки Росії – тодішнього Радянського Союзу. Вони є прихильниками достатньо жорсткої економічної моделі – командно-адміністративної економіки", – сказав економіст.

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