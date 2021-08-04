Андрій Богдан запропонував Чаусу захист в обмін на "здачу і тих, і этих"
Джерело:фейсбук Андрія Богдана
Екскерівник Офісу Президента та адвокат Андрій Богдан запропонував Миколі Чаусу співпрацювати. За це він обіцяє скандальному судді особистий захист.
Не обійшлося і без сенсаційних заяв колишнього очільника ОПУ.
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Богдан хоче "посадити обох"
Андрій Богдан запропонував Чаусу "здати всіх". Ексочільник ОП переконаний, що восени сядуть "двоє" – ймовірно, мова йде про Петра Порошенка та Володимира Зеленського.
За даними журналістів у 2016 році близьке оточення Порошенка могло організувати вивезення судді в Молдову, і з такою ж долею ймовірності у 2021 році викрадення Чауса могли організувати люди з оточення Зеленського – буцімто для того, щоб він дав свідчення проти Порошенка.
Микола Олексійович, а пам'ятаєте як все починалося? Давайте так: я вас захищаю, а ви здаєте всіх в обмін на свободу. І тих і этих. Осінь прийде – обох посадимо,
– написав Богдан.
У коментарях до допису користувачі соцмереж уже жартують, що Чаус не дізнається про цю пропозицію, бо у нього немає часу гортати стрічку в фейсбуці.
Затримання судді Чауса: головне
- У серпні 2016 року детективи НАБУ впіймали на хабарі в сумі 150 тисяч доларів суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.
- Для уникнення відповідальності суддя втік у Молдову. Йому вдавалося переховуватися до квітня 2021 року. Однак там відмовили йому в наданні політичного притулку. Чауса могли екстрадувати в Україну.
- Пізніше його адвокат повідомив, що той зник.
- Знайшли суддю 30 липня 2021 року в одному з сіл на Вінниччині. Його затримали слідчі СБУ.
- Детективам НАБУ довелося влаштувати погоню за авто СБУ, де ймовірно був суддя. Однак детективам не вдалося його забрати.
- СБУ переконувала, що не викрадала суддю, а діяла в межах своїх повноважень.
- Затримали Чауса 3 серпня 2021 року в "Феофанії". Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі СБУ.