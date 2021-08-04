Андрій Богдан запропонував Чаусу захист в обмін на "здачу і тих, і этих"

Екскерівник Офісу Президента та адвокат Андрій Богдан запропонував Миколі Чаусу співпрацювати. За це він обіцяє скандальному судді особистий захист.

Не обійшлося і без сенсаційних заяв колишнього очільника ОПУ.

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Богдан хоче "посадити обох"

Андрій Богдан запропонував Чаусу "здати всіх". Ексочільник ОП переконаний, що восени сядуть "двоє" – ймовірно, мова йде про Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

За даними журналістів у 2016 році близьке оточення Порошенка могло організувати вивезення судді в Молдову, і з такою ж долею ймовірності у 2021 році викрадення Чауса могли організувати люди з оточення Зеленського – буцімто для того, щоб він дав свідчення проти Порошенка.

Микола Олексійович, а пам'ятаєте як все починалося? Давайте так: я вас захищаю, а ви здаєте всіх в обмін на свободу. І тих і этих. Осінь прийде – обох посадимо,

– написав Богдан.

У коментарях до допису користувачі соцмереж уже жартують, що Чаус не дізнається про цю пропозицію, бо у нього немає часу гортати стрічку в фейсбуці.

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