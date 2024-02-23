Розчарування наростатиме: що означає смерть російського пропагандиста Морозова

Застрелився російський пропагандист та окупант Андрєй Морозов із позивним "Мурз". У своєму прощальному пості він звинуватив Владіміра Соловйова. Та, якщо така людина як Морозов у знак протесту пускає собі кулю в голову, це означає кінець путінської воєнної доктрини.

Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Морозов максимально підтримував війну Росії проти України. Мовляв, якщо він зрозумів, то це розуміють мільйони людей.

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"Ця смерть не остання. Це розчарування у Путіні, у його війні, у його стратегії охопить все більше і більше шарів населення в Росії. Зокрема, пропутінських та провоєнних", – вважає Мурзагулов.

Розлом серед еліт

У Кремлі хотіли б, аби усі замовкли та перестали сварити Владіміра Соловйова та Владіміра Путіна. Однак, подія "виняткова", адже російський пропагандист убив сам себе.

Це неможливо заткнути, адже вони вже звикли справу мати з кров'ю, убивствами, болем та насиллям. Буде далі бурхливе обговорення всього цього. Це вже пішов черговий розлом усередині путінських еліт. Таких розломів уже багато,

– наголосив публіцист.

На його думку, дуже серйозний розлом може бути серед російських еліт і внаслідок смерті Олексія Навального. Мовляв, серед них є частина, яка не схвалює подібні дії. Таких розломів може бути ще більше.

"Це, власне, добре, тому що це і призводить до тієї самої ситуації революційної, коли "низи" вже не можуть, "верхи" не хочуть, або навпаки. Усі з усіма перегризлися, всі з усіма побилися, і влада з в'ялих рученят цієї кремлівської шушвалі випала кудись у більш-менш нормальні руки", – сказав громадський діяч.

Що відомо про смерть Морозова