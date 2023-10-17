Вранці 24 лютого він вибив двері аптеки, – побратим про "Джуса" у перші години вторгнення Росії

Андрій Пільщиков з позивним "Джус" служив за контрактом у Повітряних силах до 2021 року. Він звільнився через конфлікти з керівництвом, проте 24 лютого 2022 року пілот став на захист країни у перші години повномасштабного вторгнення Росії.

Пілот Повітряних сил ЗСУ й побратим "Джуса" "Мунфіш" розповів, що робив Андрій у перші години повномасштабного вторгнення. Він пригадав, як "Джус" виламав двері аптеки.

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Забрав ліки й лишив номер телефону

"Мунфіш" пригадав, що зранку 24 лютого 2022 року "Джус" зранку зателефонував усім побратимам зі словами: "Почалося". Зранку він відразу вирушив на рідний аеродром у місті Васильків, але перед цим – заїхав до аптеки.

Я не знаю, це лише з розповідей. Але він ("Джус" – 24 Канал) в той ранок, звичайно, ще все було закрите, було темно, вибив двері аптеки, забрав медикаменти й залишив свій номер телефону. Щоб коли люди прийшли на роботу, то потім вирішили це питання. Він знав, що йому треба їхати на аеродром з медикаментами,

– розповів "Мунфіш".

Пілот також пригадав, що "Джус" приїхав на аеродром у Васильків уже з власною зброєю, на яку мав дозвіл. "Мунфіш" підкреслив, що "Джус" дуже любив те, чим займався.

"Навесні й влітку 2023 року "Джус" буквально не покидав територію аеродрому й постійно виконував бойові завдання", – пригадав побратим "Джуса".

Трагічна загибель "Джуса"