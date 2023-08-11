"Треба залишити емоції": у РНБО пояснили, чому досі не ввели санкцій проти Портнова

З 2021 ексзаступник Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов потрапив під санкції США. Водночас глава РНБО Олексій Данілов заявив, що для введення санкцій проти Портнова в Україні бракує відповідних документів.

За даними журналістів, у червні 2022 року ексзаступник глави Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України. Глава Ради нацбезпеки Олексій Данілов пояснив, як так сталося, що поплічник Януковича та відверто проросійський політик досі не під національними санкціями України.

Дивіться також Зараз у Москві або Відні: Данілов розповів про долю борців за російський вплив в Україні

Не вистачає папірців

Після втечі Януковича Андрій Портнов продовжував просувати проросійські наративи. Він активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності, а також проєвропейські реформи в країні. Ба, більше, журналісти "Схем" з'ясували, що політик володіє елітними статками у Москві.

А у 2021 році Портнов опинився під санкціями Вашингтона як корупціонер. У США ексрегіоналу інкримінують втручання в роботу генпрокурора України та спроби вплинути на Конституційний Суд.

Втім, нічого з вище перерахованого не вистачило для того, аби запхати Портнова до санкційного списку РНБО.

Раніше глава Ради нацбезпеки Олексій Данілов вже пояснював, що санкції до Портнова не застосовують, бо бракує потрібних документів. За його словами, відповідні органи мають подати до РНБО документи, на підставі, яких вже можна розглядати питання щодо застосування санкцій до тієї чи іншої особи. Таких документів щодо Портнова до нього не надходило, зазначив Данілов.

Я не можу користуватися емоціями. Ми працюємо тільки з документами. Як тільки документи надходять до РНБО – ми обов'язково з цими документами починаємо працювати. Якщо є документи – ми працюємо. Якщо жоден орган не подав документи, то немає значення хто ця особа, – ми не можемо нічого зробити,

– заявив глава РНБО.

Данілов додав, що йому важко відповісти, чому відповідні органи досі не надали до апарату РНБО потрібних документів щодо Портнова.

Андрій Портнов і Україна