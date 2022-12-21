"Цей день народження може стати для нього останнім": Садовий закликав врятувати Саакашвілі
Джерело:Андрій Садовий
Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який зараз перебуває у в'язниці, є критичним. Міський голова Львова Андрій Садовий шокований тим, що відбувається з грузинським та українським політиком.
Садовий закликав не забувати про Саакашвілі, а навпаки говорити про нього. Також мер Львова подякував президенту України за заклик до чинної влади Грузії.
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Садовий не на жарт стурбований виглядом і здоров'ям Саакашвілі
Понад рік Міхеіл Саакашвілі перебуває у в'язниці. Нагадаємо, що спершу політика звинувачували у зловживанні службовим становищем. Згодом відкрили ще 3 кримінальні справи:
- Розгін акції 7 листопада 2007 року;
- розтрата державних коштів;
- незаконний перетин кордону Грузії.
У Саакашвілі справи дуже погано. Про це, каже Садовий, можна судити зі світлин та відео, які з'явилися у мережі.
Мер Львова вважає, що не можна мовчати й лише спостерігати, що роблять з політиком. Він подякував президенту країни за його позицію і підтримку колишнього президента Грузії.
Те, що просто зараз роблять із Саакашвілі — сором для всього демократичного світу. Негідно тримати в тюрмі людину, яка витягнула Грузію із "совдепівської" прірви,
– написав мер Львова.
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Стан здоров'я Саакашвілі погіршується: що про це відомо
- Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі значно погіршився. У ЗМІ з'явилася інформація про отруєння колишнього президента Грузії важкими металами, що могло спричинити "дисфункцію мозку".
- МЗС України закликало владу Грузії відправити політика на лікування до Європи чи США. Також Володимир Зеленський особисто попросив Грузію перевести Саакашвілі на лікування за кордон. Президент України підкреслив, що знущання з колишнього президента Грузії необхідно негайно припинити.
- Після цього радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна готова забезпечити Саакашвілі належне лікування. Він закликав Грузію перестати вбивати колишнього президента.
- Трохи згодом у Грузії відреагували на прохання Зеленського щодо Саакашвілі. Керівник керівної партії звинуватив Україну у "спецоперації з розколу Грузії". У МЗС України натомість відповіли, що глибоко розчаровані через такі слова.