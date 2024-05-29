Росіяни вигадали нові способи захисту: чи вбереже це авіацію

Росіяни будують на своїх аеродромах ангари для літаків. Такі укриття точно прикриють авіацію від ударів БпЛА з маленькою бойовою частиною та від атак касетними боєприпасами. Однак, не від ракетних обстрілів.

Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що навіть пошкодження бортів призводить до виведення з ладу. Тобто окупанти можуть прикрити свої вертольоти та літаки лише від дуже легких засобів ураження. До слова, такі ангари ворог почав зводити на летовищах за 300 кілометрів від кордону з Україною.

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"Півтонний боєприпас звичайно розверне це укриття та пошкодить літак чи вертоліт. Але для цього нам треба використовувати ракети середньої та великої дальності", – наголосив льотчик-інструктор.

Мовиться про зброю, яка б'є на відстань від 300 до 500 кілометрів. Наприклад, про американські далекобійні ракети ATACMS. Там 225 кілограмів вибухівки. Також підходять франко-британські Storm Shadow/SCALP EG. Там до пів тонни вибухівки, а летять вони на 250 кілометрів. А ще – німецькі Taurus з дальністю на понад 500 кілометрів.

Знищити ворожі літаки в укриттях можна крилатими ракетами JASSM, які Україна може отримати разом з американськими винищувачами F-16. Там також є пів тонни вибухівки з дальністю близько тисячі кілометрів.

Це – оптимальний варіант, як знищувати російські літаки на стоянках, на аеродромах. Зокрема, у капонірах (фортифікаційних спорудах – 24 Канал) та укриттях,

– зауважив військовий експерт.

Росіяни не можуть захистити свої аеродроми