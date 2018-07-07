Аніта Луценко поділилась 10 правилами їжі та активності
Знаменита українська тренерка та спортсменка Аніта Луценко завжди ділиться в мережі зі своїми шанувальниками корисними публікаціями про схуднення та дієти. В одному нещодавніх постів жінка розповіла про власні 10 правил здорового щоденного харчування.
Аніта Луценко зізналась в Instagram, що незважаючи на здоровий спосіб життя інколи любить їсти смажену та надто калорійну їжу. Однак у її щоденному раціоні завжди знайдеться місце для корисних продуктів та спорту, який "замінює" шкідливу їжу.
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Пропонуємо дізнатись, яких же 10 правил їжі та активності дотримується Аніта Луценко.
"1. 90% здорової їжі і 10% "шкідливостей" за день.
2. Основа раціону – це овочі! Їх найбільше за день – від 500 г до 1 кг.
3. Багато не холодної води, вранці – 300 мл.
4. Раз в тиждень аутофагія, в середу.
5. Завжди снідаю!
6. Обід завжди намагаюся зробити максимально щільним і поживним! Тому після обіду можу з'їсти смаколик для задоволення рецепторів в солодкому. Але не заміняю ніколи нормальну їжу солодким!
7. Живу на 5 поверсі без ліфта, не користуюся ескалатором, якщо це можливо.
8. Завжди чимось займаюся: або "силова", або танці, або пробіжка, або йога.
9. Я не рахую ккал, тому що для мене важливіший розмір порції – 350-450 г!
10. Стараюсь поїсти до 20:00! Якщо їм після, то на вагах завжди йде плюс".