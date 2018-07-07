17:06
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 16°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Аніта Луценко поділилась 10 правилами їжі та активності

411 Читать новость на русском
Аніта Луценко
Аніта Луценко / Instagram / @anitasporty

Знаменита українська тренерка та спортсменка Аніта Луценко завжди ділиться в мережі зі своїми шанувальниками корисними публікаціями про схуднення та дієти. В одному нещодавніх постів жінка розповіла про власні 10 правил здорового щоденного харчування.

Аніта Луценко зізналась в Instagram, що незважаючи на здоровий спосіб життя інколи любить їсти смажену та надто калорійну їжу. Однак у її щоденному раціоні завжди знайдеться місце для корисних продуктів та спорту, який "замінює" шкідливу їжу.

Читайте також: Тренер "ангелів" Victoria's Secret поділився секретами ефективних тренувань

Пропонуємо дізнатись, яких же 10 правил їжі та активності дотримується Аніта Луценко.

"1. 90% здорової їжі і 10% "шкідливостей" за день.

2. Основа раціону – це овочі! Їх найбільше за день – від 500 г до 1 кг.

3. Багато не холодної води, вранці – 300 мл.

4. Раз ​​в тиждень аутофагія, в середу.

5. Завжди снідаю!

6. Обід завжди намагаюся зробити максимально щільним і поживним! Тому після обіду можу з'їсти смаколик для задоволення рецепторів в солодкому. Але не заміняю ніколи нормальну їжу солодким!

 

7. Живу на 5 поверсі без ліфта, не користуюся ескалатором, якщо це можливо.

8. Завжди чимось займаюся: або "силова", або танці, або пробіжка, або йога.

9. Я не рахую ккал, тому що для мене важливіший розмір порції – 350-450 г!

10. Стараюсь поїсти до 20:00! Якщо їм після, то на вагах завжди йде плюс".

Теги: LifeStyle Здорове харчування Дієти Фітнес
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
сьогодні, 17:00 Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
Сергій Лещенко 29
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
сьогодні, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 13
Россия в огне, но футбол важнее?
сьогодні, 16:00 Россия в огне, но футбол важнее?
Злой Одессит 927
Як корупціонери намагалися очолити процес боротьби з корупцією
сьогодні, 15:00 Як корупціонери намагалися очолити процес боротьби з корупцією
Олександра Дрік 269
Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
сьогодні, 12:00 Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
Василь Яніцький 2930
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук