Аніта Луценко поділилась 10 правилами їжі та активності

Знаменита українська тренерка та спортсменка Аніта Луценко завжди ділиться в мережі зі своїми шанувальниками корисними публікаціями про схуднення та дієти. В одному нещодавніх постів жінка розповіла про власні 10 правил здорового щоденного харчування.

Аніта Луценко зізналась в Instagram, що незважаючи на здоровий спосіб життя інколи любить їсти смажену та надто калорійну їжу. Однак у її щоденному раціоні завжди знайдеться місце для корисних продуктів та спорту, який "замінює" шкідливу їжу.

Читайте також: Тренер "ангелів" Victoria's Secret поділився секретами ефективних тренувань

Пропонуємо дізнатись, яких же 10 правил їжі та активності дотримується Аніта Луценко.

"1. 90% здорової їжі і 10% "шкідливостей" за день.

2. Основа раціону – це овочі! Їх найбільше за день – від 500 г до 1 кг.

3. Багато не холодної води, вранці – 300 мл.

4. Раз ​​в тиждень аутофагія, в середу.

5. Завжди снідаю!

6. Обід завжди намагаюся зробити максимально щільним і поживним! Тому після обіду можу з'їсти смаколик для задоволення рецепторів в солодкому. Але не заміняю ніколи нормальну їжу солодким!

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 27 Чер 2018 р. о 6:16 PDT

7. Живу на 5 поверсі без ліфта, не користуюся ескалатором, якщо це можливо.

8. Завжди чимось займаюся: або "силова", або танці, або пробіжка, або йога.

9. Я не рахую ккал, тому що для мене важливіший розмір порції – 350-450 г!

10. Стараюсь поїсти до 20:00! Якщо їм після, то на вагах завжди йде плюс".