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Тренер "ангелів" Victoria's Secret поділився секретами ефективних тренувань

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Тренер моделей Victoria's Secret Джастін Гелбанд
Тренер моделей Victoria's Secret Джастін Гелбанд / www.bodyrock.tv

Знаменитий фітнес-тренер моделей найвідомішого білизняного бренду Victoria's Secret Джастін Гелбанд (Justin Gelband) розповів, якими правилами користуються зірки подіумів та як їм вдається зберігати стрункі форми тіла.

Чоловік поділився, що найбільше, чому приділяють увагу моделі – це живіт, оскільки втратити зайві сантиметри в районі живота не так легко, через що потрібно постійно за ним слідкувати. На наявність зайвих сантиметрів в талії впливають різні фактори – від постійних стресів до генетики.

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Але позбутись живота не так вже й важко, якщо слідувати наступним правилам. Тренер Джастін розповів найосновніші правила, яких регулярно варто дотримуватись.

1. Уникнення стресів

Саме тому можна часто побачити, як "ангели" Victoria's Secret відпочивають на різних курортах. Так, цьому сприяє і їхній хороший заробіток, але великою мірою вони намагаються відпочити морально, що наступні тижні посиленого графіку їм легше переносились і їхній організм краще відновлювався. Також важливо щодня робити розслаблюючі вправи хоча б 10-15 хвилин в день, а також застосовувати медитацію.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

2. Відмова від їжі після 20:00

Якщо ви не пізно лягатимете спати, ви не відчуєте голоду, а зайві калорії не відобразяться на вашій фігурі. Так ви зменшете стресове навантаження на травну систему, а шлунок не буде переповненим під час сну.

3. Постійні кардіотренування і правильні вправи для всіх м’язів корпусу

Таким тренуванням найчастіше віддають перевагу зірки Victoria's Secret, оскільки вони відмінно прискорюють обмін речовин та активно спалюють калорії. При правильно підборів кардіотренувань ваше тіло, мозок і матеболізм працюватимуть злагоджено.

 

Щодо тренувань, то тренер радить не лише виконувати важкі вправи на м’язи живота, а й навіть робити тренування з м’ячиком в парі з кимось, вагою 680 грам, – так будуть задіяні всі м’язи вашого корпусу.

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4. Збалансоване харчування

Ні для кого не секрет, що 90% успіху вашого пресу залежить від того, що ви їсте. Якщо ви хочете мати красивий живіт і талію, вам варто відмовитись від алкоголю та обмежити свій раціон від вуглеводів. Тренер радить частіше вживати горіхи та авокадо.

 

5. "Фільтрування" сумнівних дієт

За словами тренера, одного разу декілька моделей перейшли на сокову дієту і нічого йому про це не сказали. Через деякий час моделі не лише не схуднули, а ще більше набрали вагу. А все тому, що дієти з дуже низьким вмістом калорій можуть мати зворотний ефект: організм зберігає жир, так як йому здається, що організм голодує. Тому краще ретельніше слідкувати за порадами невідомих дієтологів і радитись про це з довіреними фахівцями.

Теги: Мода Здорове життя Фітнес Victoria's Secret
Джерело: Cosmopolitan
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