Тренер "ангелов" Victoria's Secret поделился секретами эффективных тренировок

Знаменитый фитнес-тренер моделей известного бельевого бренда Victoria's Secret Джастин Гелбанд (Justin Gelband) рассказал, какими правилами пользуются звезды подиумов и как им удается сохранять стройные формы тела.

Мужчина поделился, что больше всего, чему уделяют внимание модели – это живот, так как потерять лишние сантиметры в районе живота не так легко, поэтому нужно постоянно за ним следить. На наличие лишних сантиметров в талии влияют различные факторы – от постоянных стрессов до генетики.

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Но избавиться от живота не так уж и трудно, если следовать следующим правилам. Тренер Джастин рассказал самые основные правила, которых регулярно стоит придерживаться.

1. Избежание стрессов

Именно поэтому можно часто увидеть, как "ангелы" Victoria's Secret отдыхают на разных курортах. Так, этому способствует и их хороший заработок, но в большой мере они пытаются отдохнуть морально, чтобы следующие недели усиленного графика им легче переносились и их организм лучше восстанавливался. Также важно ежедневно делать расслабляющие упражнения хотя бы 10-15 минут в день, а также применять медитацию.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 18 Тра 2018 р. о 9:21 PDT

2. Отказ от еды после 20:00

Если вы не поздно будете ложиться спать, вы не почувствуете голода, а лишние калории не отразятся на вашей фигуре. Так вы уменьшите стрессовую нагрузку на пищеварительную систему, а желудок не будет переполнен во время сна.

3. Постоянные кардиотренировки и правильные упражнения для всех мышц корпуса

Таким тренировкой чаще всего отдают предпочтение звезды Victoria's Secret, поскольку они отлично ускоряют обмен веществ и активно сжигают калории. При правильно подобранных кардиотренировках ваше тело, мозг и метаболизм будут работать слаженно.

Допис, поширений Justin Gelband (@justingelband4u) 3 Сер 2016 р. о 11:24 PDT

Что касается тренировок, то тренер советует не только выполнять тяжелые упражнения на мышцы живота, а и даже делать тренировки с мячиком в паре с кем-то, весом 680 грамм, – так будут задействованы все мышцы вашего корпуса.

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4. Сбалансированное питание

Ни для кого не секрет, что 90% успеха вашего пресса зависит от того, что вы едите. Если вы хотите иметь красивый живот и талию, вам стоит отказаться от алкоголя и ограничить свой рацион от углеводов. Тренер советует чаще употреблять орехи и авокадо.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 23 Кві 2018 р. о 5:29 PDT

5. "Фильтрация" сомнительных диет

По словам тренера, однажды несколько моделей перешли на соковую диету и ничего ему об этом не сказали. Через некоторое время модели не только не похудели, а еще больше набрали вес. А все потому, что диеты с очень низким содержанием калорий и могут иметь обратный эффект: организм сохраняет жир, так как ему кажется, что организм голодает. Поэтому лучше внимательнее относиться к советам неизвестных диетологов и советоваться об этом с доверенными специалистами.