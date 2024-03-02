Притисла дитя до грудей: з'явилися деталі про загиблу матір немовляти в Одесі

У ніч проти 2 березня Росія атакувала Одесу дронами, зруйнувавши багатоповерхівку. Рятувальники досі деблокують людей з-під завалів, постійно з'являються дані про нових жертв.

Наразі відомо про вісім загиблих одеситів, серед них двоє маленьких дітей. Це чотиримісячний Тимофій і дворічний Марк, який не встиг відсвяткувати своє триріччя. Про Тимофія і його маму Аню читайте на 24 Каналі.

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Що відомо про матір і немовля, які загинули в Одесі від удару російського "Шахеда"

Тимофію виповнилося 4 місяці зовсім нещодавно – 20 лютого. У грудні 2023 його мама Аня Гайдаржи відсвяткувала 31 рік.

Колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба написав, що увечері рятувальники знайшли тіло 4-місячного малюка, який мирно спав в обіймах мами. На жаль, дива не сталося і Сергій утратив дружину та сина. Їхні тіла та обличчя понівечені.



Аня та Тимофій Гайдаржи, яких Росія вбила дроном 2 березня / Фото з фейсбук-сторінки Миколи Кулеби

Родина Гайдаржи – віряни. Анна – донька пастора баптистської Одеської Пересипської Церкви Миколи Сидака. В Одеському обласному об'єднанні церков указали, що Сергій Гайдаржи та його донька врятувалися дивом.

Пастор Одеської народної церкви Роман Медяник написав, що цей біль можна винести тільки з Богом. На сторінках родини Гайдаржи користувачі називають Тимофія янголом і говорять, що серце крається від новини про загибель немовляти.

Попрощатися з Анною і Тимофієм можна буде у вівторок об 11:00 у церкві ОПЦ.висловлює щирі співчуття усім близьким, яких торкнулося це горе.

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Загиблих дітей може бути більше

Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Адже доки союзники зволікають і гають час на політичні чвари, українці гинуть і на фронті, і в тилу. І діти також гинуть.

Загалом звернення вийшло досить потужним: президент торкнувся різних питань, наприклад, говорив про єдність усередині країни та кадрові рішення головкома Сирського. 24 Канал докладно переказав його тези, читайте їх на нашому сайті.