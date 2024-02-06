Аномальне тепло: коли в Україні буде весняна "спека"

Цього тижня погода по всій Україні буде теплою й нестійкою. Ба більше, в окремі дні з весняною температурою.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Також розповів, коли й де може пригріти аж до 20 градусів тепла.

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Аномальне тепло вже цього тижня

Кібальчич писав, що цього тижня спостерігатиметься активне зональне перенесення повітряних мас і переважання поля зниженого тиску.

Завдяки інтенсивному надходженню теплого і вологого повітря середземноморського та атлантичного походження, температурне тло в нашій країні очікується аномально високим. У південних та західних областях не виключені добові рекорди максимальної температури, особливо у другій половині тижня,

– зазначив синоптик.

Цікаво, що практично щодня через атмосферні фронти й циклональну діяльність йтиме сніг, мокрий сніг і дощ.

До речі, за прогнозом Кібальчича, найтепліше буде в неділю. Так, 11 лютого в Україні переважно без опадів. Вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень 9 – 14.

"На Прикарпатті, Одещині та у Криму місцями 15 – 20 градусів тепла", – спрогнозував Кібальчич.

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