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      Антимонопольний комітет з'ясує, чому Фірташ і Бойко приписували зайві кубометри газу в платіжки

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      Антимонопольний комітет
      Антимонопольний комітет / prm.ua

      Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає справи стосовно 20 облгазів за ознаками вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

      "Розпочаті справи за ознаками зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринках розподілу природного газу в межах територій ліцензійної діяльності, закріплених за відповідними облгазами. Підставою для початку справ – Ред.) стало донарахування облгазами (всупереч Кодексу газорозподільних систем) побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу понад обсяги, визначені за даними лічильників", – зазначив він.

      Терентьєв уточнив, що такі дії облгазів призводять до додаткових, необгрунтованих витрат споживачів. Справи розглядаються у відношенні: "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Днипрогаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Криворіжгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз" і "Чернігівгаз".

      Нагадаємо, що одним з партнерів Дмитра Фірташа є кандидат в президенти України Юрій Бойко, який не пройшов до другого туру. Це почалося, коли на посаді голови "Нафтогазу України" Бойко почав працювати над погашенням газових боргів між Україною, Росією і Таджикистаном. Його напрацювання трохи пізніше лягли в основу досить сумнівного бізнесу компанії "Росукренерго", коли російський газ змішувався з таджицьким і за пільговими цінами поставлявся в Україну. Автори цих схем – Дмитро Фірташ та Юрій Бойко близько зійшлися в 2003 році, коли останній зберігши посаду глави "Нафтогазу" став заступником міністра палива та енергетики.

      Сьогодні журнал Forbes оцінює стан Юрія Бойка в 540 мільйонів доларів.

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      Теги: АМКУ Дмитро Фірташ Юрій Бойко
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