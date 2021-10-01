Антиолігархічний закон і соціалка: що ще розглядатимуть у Раді наступного тижня

На засіданнях Верховної Ради у тиждень з 5 до 8 жовтня розглянуть низку важливих законопроєктів. Зокрема, антиолігархічний закон.

Про це у своєму телеграм-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк. Він наголосив, що цей робочий тиждень буде набагато спокійнішим за попередній.

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Порядок денний на 5 жовтня

Згідно з інформацією нардепа, у вівторок, 5 жовтня, розглянуть 12 постанов про скасування голосування за антиолігархічний закон №5599. "Хоча і без цього закон "підвисає" через помилки", – додав Железняк.

Також у вівторок депутати розглянуть законопроєкти щодо домовленостей з міжнародними партнерами. Зокрема мовиться про:

закон про кредити аграріям №3205-1, який пов'язаний із траншем від Світового банку на 350 мільйонів доларів;

банківські закони для програми Міжнародного валютного фонду №5852 та №5853.

Що розглянуть 6 жовтня

Середу, 6 жовтня, Железняк назвав "досить соціальним днем". У Верховній Раді проведуть друге читання антитютюнового законопроєкту №4358.

Уряд розгляне також збільшення мінімальної суми аліментів №3881 та залучення медіатора для вирішення трудових спорів №5555.

Порядок денний на 7 жовтня

Депутати 6 жовтня обговорять пропозицію Володимира Зеленського додати 28 липня ще 1 святковий день у трудовий календар.

У четвер, 7 жовтня, депутати розглянуть ініціативи, які не встигли проголосувати на попередніх засіданнях. Зокрема мовиться про законопроєкт №5719 про розподіл 5% роздрібного акцизу на тютюн відразу до місцевих бюджетів.

Железняк нагадав, що комітет погодив проєкт №5600. Він передбачає, що акциз платитимуть не реалізатори, а виробники.

Також депутати розглянуть законопроєкти №4278 та №4279 (у другому читанні) щодо посилок з-за кордону до 150 євро без ПДВ і митного збору.

У Верховній Раді 7 жовтня планують проголосувати законопроєкт №4612 про дозвіл на травматичну зброю для адвокатів.

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Нардепи розглядатимуть документ №5067 про передачу справ з оскарженням рішень центральних органів влади з Окружного адмінсуду Києва до Верховного Суду. Обговорюватимуть також:

зміни в адміністративному і кримінальному кодексах за повноваженнями Бюро економічної безпеки №3959-1;

аграрні розписки №2805-д.

Які законопроєкти проголосують 8 жовтня

Железняк резюмував, що 7 жовтня варто було б розглянути законопроєкт №5600, однак його можуть зняти з порядку денного.

Як зазначив Железняк, 8 жовтня урядовці можуть виділити 800 мільйонів на закупівлю кисневих станцій для лікарень. Крім того, вони проголосують за антиплагіаторські законопроєкти №3758 і №5461.