Дозволив стріляти у голову: в ISW пояснили реакцію Кадирова на єврейські погроми в Дагестані

29 жовтня у Махачкалі відбулося антисемітське заворушення, під час якого місцеві мусульмани штурмували аеропорт, куди мав прибути літак з Тель-Авіва. Кадиров своєю чергою пригрозив розстрілами, якщо подібні протести відбудуться у Чечні.

Ставленик Путіна у Чечні наказав правоохоронцям негайно затримувати організаторів будь-яких можливих заворушень у Чечні або "робити три попереджувальні постріли в повітря, а потім четвертий постріл – у голову". В Інституті вивчення війни пояснили таку позицію Кадирова, передає 24 Канал.

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Хотів показати свою силу і відданість Путіну

Кадиров заявив, що, мовляв, подібні мітинги грають на руку Заходу, який нібито намагається дестабілізувати ситуацію в країні зсередини. Така його реакція свідчить про те, що серед офіційних представників Кремля дедалі більше наростає стурбованість через ризик послаблення авторитарного контролю в регіонах на периферії Росії.

Погрози насильницькою відповіддю на потенційні заворушення говорять й про бажання Кадирова продемонструвати силу свого авторитета у Чечні. Також "дон" переживає, аби Путін не засумнівався у його непохитній підтримці кремлівського режиму.

Звинуватив Захід та Україну

Раніше коментуючи події у Махачкалі, сам Путін заявив, що їх нібито спровокувала агентура західних спецслужб. Антисемітські мітинги у Росії, за словами диктатора, нібито "організовані" через "соцмережі, з території України".

Крім того, Путін зазначив, що дагестанці-бунтівники можуть допомогти мусульманам із Сектора Гази, воюючи в Україні.

Тим часом у Держдепі США заяви Росії, в яких Україну звинувачують у причетності до антисемітських погромів у Махачкалі, назвали абсурдними.

У МЗС звинувачення Кремля пояснили спробою перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Там нагадали, що антиєврейські настрої – результат російської пропаганди. Президент Зеленський своєю чергою нагадав, що культура ненависті до інших націй – провідна в Росії.

: 29 жовтня натовп дагестанців увірвався до аеропорту

, куди прибув рейс із Тель-Авіва. Протестувальники вишукували євреїв, і навіть намагалися потрапити на борт літака по крилу. Згодом силовикам вдалося їх витіснити на площу перед аеропортом. Тоді було затримано понад 60 учасників протесту, кілька десятків зазнали поранень. Ці події відбулися на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, зокрема посилення наземної операції Ізраїлю у Секторі Гази.