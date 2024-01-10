Скандував "Слава Україні" посеред Москви: на Червоній площі затримали пікетувальника
У середу 10 січня на Червоній площі пройшла незвична акція протесту, яка, врешті-решт, закінчилася вже класично для тоталітарного режиму. У Москві правоохоронці затримали чоловіка, який кричав "Слава Україні".
Варто зазначити, що подібні виступи є радше винятком, ніж активною громадянською позицією. Наприклад, у дослідженні Національного центру вивчення громадської думки Чиказького університету стверджується, що більш як половина (63%) росіян сприймають війну в Україні як "захист від Заходу".
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"Слава Україні" на Червоній площі
У четвер 10 січня прямо у центрі столиці Росії, на Червоній площі, лунали слова "Слава Україні". Невідомий чоловік, ймовірно, вирішив продемонструвати таким чином свою позицію. Однак, очевидно, що довго робити йому це дали.
Правоохоронці оперативно затримали пікетувальника. Навіть під час "пакування" силовиками чоловік не здавався та продовжував скандувати українське гасло. Проте схоже, що іншим це не сподобалося – перехожі у відповідь почали кричати "слава Росії".
Проукраїнське гасло у серці Москви: дивіться відео
"Звичайні" росіяни та війна
- Російське населення все більше починає недовіряти телебаченню – ймовірно, картинка їх країни у "зомбоящику" та наяву зовсім не збігається. Натепер лише 26% населення вважають об'єктивним російське телебачення, а 2016 року таких було 46%.
- Владімір Путін вже почав готуватися до ймовірних проявів непокори, зокрема, через укріплення росгвардії. Варто зазначити, що у Росії відновили спецпідрозділ "СМЕРШ" ("смерть шпигунам"). Він зачищатиме українських диверсантів і невдоволених росіян.
- Наростає невдоволення вищим керівництвом і серед дружин росіян, яких мобілізували та відправили воювати в Україну. Вони вимагають демобілізувати чоловіків, влаштовуючи поодинокі пікети. До деяких дружин, вислови яких не подобалися пропаганді, навіть приходили силовики.