В Одесі дівчина стверджує, що її побив працівник ТЦК, там вже почали розслідування

Антоніна Токмакова стверджує, що прийшла з трьома друзями в поліцію, щоб написати заяву на таксиста, який залив їх перцевим газом, але згодом у відділку з'явився чоловік у формі, з яким і зав'язався конфлікт. Одеський обласний ТЦК вже відреагував на інцидент та почав службове розслідування.

Після того, як компанія написала заяву, за словами дівчини, її та хлопців протягом двох годин не випускали з відділку та пропонували "почекати ТЦК".

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Що розповіла постраждала про конфлікт

Ближче до півночі двох 19-річних хлопців відпустили, а третього – відмовились. Дівчина залишилась із ним. Тоді чоловік із милицею разом із двома військовими повідомили, що хлопця зараз повезуть в ТЦК "розбиратися". Дівчина запитала, чи може вона поїхати за адресою, яку вказали люди у формі, разом зі своїм другом. Їй дозволили це зробити.

Згодом же, повідомляє Антоніна Токмакова, люди у військовій формі посадили хлопця в автобус, а її саму не пустили. Двері автобуса зачинили прямо перед нею. Тоді вона стала стукати у вікно та знімати на відео водія автобуса, який вже почав їхати. У цей час із відділення поліції вибіг чоловік у формі, що представився працівником ТЦК і побив дівчину милицею.

За словами Антоніни, після удару вона впала, а телефон випав з її рук. Чоловік продовжував бити її милицею, поки вона лежала на землі. Поліція на крики не реагувала ніяк. Втім, дівчина змогла встати, відштовхнути нападника та втекти.

Реакція Одеського ТЦК

Співробітники ТЦК відреагували на подію. Вони повідомили, що за фактом події, що трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецкій, розпочато службову перевірку.

У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством, –

повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП повідомило, що засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин.

Поліція теж відреагувала на інцидент

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що порушувати права людини в процесі здійснення мобілізації категорично заборонено. За такі випадки працівників центрів комплектування обіцяють карати.

Одеська поліція кваліфікувала подію як умисне легке тілесне ушкодження. За словами поліцейських, у райвідділку дівчина поводилася агресивно, кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала. Відносно неї склали декілька протоколів за дрібне хуліганство та непокору, а також протокол про адмінзатримання.

Крім того, відносно одного молодика склали протокол. Після складання адміністративних матеріалів та взяття пояснень правопорушників відпустили. Наступного дня до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Грецькій вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП. За інформацією від органів здоров’я, їй спричинили закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки.

Сама потерпіла із заявою у правоохоронні органи не зверталася, на телефонні дзвінки дізнавача не відповідає і вдома не з’являється,

– повідомили в поліції.

Наразі в рамках провадження проводяться слідчі дії.

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