Антонівським мостом під Херсоном рухається велика колона російської військової техніки

Велика колона російської військової техніки рухається Антонівським мостом неподалік Херсону. Ворог перетинає річку Дніпро.

Це вже друга російська колона за останні пів години

Повідомляється, що на мості – російські вантажівки і паливозаправники. Відомо, що їх супроводжує БТР.

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Очевидці кажуть, це друга російська колона за останні пів години.

Важливо знати, що російські війська зайшли у Херсон, тому на вулицях тривають бої. Окупанти підступно ховаються у житлових кварталах.

Мер Херсона Ігор Колихаєв 2 березня попросив надати місту "зелений коридор", щоб вивезти поранених та вбитих.

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