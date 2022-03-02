Антонівським мостом під Херсоном рухається велика колона російської військової техніки

2 березня 2022 , 16:29
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Джерело:

Суспільне Херсон

Велика колона російської військової техніки рухається Антонівським мостом неподалік Херсону. Ворог перетинає річку Дніпро.

Це вже друга російська колона за останні пів години

Повідомляється, що на мості – російські вантажівки і паливозаправники. Відомо, що їх супроводжує БТР.

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Очевидці кажуть, це друга російська колона за останні пів години.

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Автор: Михайло Гема