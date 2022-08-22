Операцію давно планували, – військовий експерт про удар по колоні на Антонівському мосту
Збройні Сили України вкотре вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Це була давно й добре спланована операція, щоб зруйнувати його прольоти.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, українські захисники стежили й контролювали, як рухалася мостом колона КамАЗів.
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"Операція була дуже гарно спланована"
Нарожний зазначив, що, судячи зі слів свідків, Антонівським мостом рухалися 9 КамАЗів. ЗСУ поцілили у них із HIMARS, після чого прогриміли 8 – 10 вибухів. З цього можна зробити висновок, що операція була надскладною.
Уявімо 9 вантажівок, які рухаються через міст. Вони рухаються зі швидкістю, скажімо, 60 кілометрів за годину. З боєприпасами вони швидше, мабуть, не будуть,
– сказав військовий експерт.
За його словами, ракета М31 летить зі швидкістю 3000 кілометрів за годину. Якщо ЗСУ стріляли з максимальної дальності, тобто з 80 кілометрів, – це означає, що ракета летить приблизно 1,5 хвилини, а вантажівка за цей час проїжджає приблизно 1,5 кілометра.
Це означає, що операція була дуже гарно спланована, дуже гарно виконана,
– наголосив Нарожний.
На його думку, цю операцію планували давно, щоб зруйнувати проліт мосту й повністю зупинити комунікації на цьому напрямку.
Нарожний прокоментував удар по колоні на Антонівському мосту: дивіться відео
"Дали команду на відкриття вогню"
Нарожний вважає, що Збройні Сили України шукали цю ворожу колону вантажівок, контролювали та стежили за тим, як вона рухається.
У той самий момент, коли КамАЗи виїхали на міст і вони зрозуміли, з якою швидкістю колона збирається рухатися – дали команду на відкриття вогню,
– заявив військовий експерт.
За його словами, з точки пуску до мосту летіли 8 – 10 ракет, а, можливо, навіть більше, щоб точно влучити в цю колону на Антонівському мосту.
Удари по Антонівському мосту: що відомо
- Антонівський міст укотре зазнав атаки з боку ЗСУ. Місцеві мешканці, які на власні очі побачили обстріл, розповіли про відразу десяток "прильотів".
- ЗСУ 22 серпня офіційно підтвердили новий удар по Антонівському мосту в Херсоні. Його окупанти активно використовували для транспортування техніки.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов повідомляв, що ще декілька днів тому російські загарбники намагалися переправити свою техніку на правий берег Дніпра. Зокрема, мовиться про бензовози та криті вантажівки.
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