Апеляційний суд розглядає зміну запобіжного заходу Медведчуку: онлайн-трансляція

21 травня 2021 , 08:55
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Джерело:

24 канал

Апеляційний суд Києва 21 травня розглядає скарги щодо зміни запобіжного заходу для нардепа Віктора Медведчука. Раніше до суду надійшли 2 апеляції.

Рішення щодо апеляцій ухвалюватимуть за участі судді-доповідача Валерія Лашевича та суддів Тетяни Росік та Миколи Ященка. Засідання розпочалось близько 12:00.

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Які апеляції розглядають

  • Захисники Віктора Медведчука хочуть оскаржити запобіжний захід для нардепа у вигляді домашнього арешту. Вони вимагають пом'якшення цього заходу.
  • Офіс генпрокурора теж подав апеляцію. Вони просять суворішого заходу. Раніше прокурори вимагали для Медведчука тримання під вартою з можливістю внесення застави – понад 300 мільйонів гривень.

Дивіться онлайн-трансляцію засідання:

Справа Медведчука: що відомо

  • Політика підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
  • СБУ має інформацію, що Медведчук передавав Росії секретну інформацію про прихований військовий підрозділ ЗСУ.
  • Підозру підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова.
  • Попри те, що прокурори просили тримання під вартою, суддя Печерського райсуду Підпалий обрав для Медведчука цілодобовий домашній арешт.
Автор: Ольга Музика