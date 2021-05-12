Апокаліптичне небо над Харковом: атмосферні фото
Небо над Харковом затягнули важкі темні хмари. Їхній колір лякає та зачаровує одночасно. Мешканці пишуть, що у деякий районах випав град.
Джерело:24 канал
Кілька тижнів тому Харковом пройшовся циклон Zohan. Тоді у соцмережах також користувачі публікували фото неба над містом. Проте, здається, цього разу все ще серйозніше.
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Атмосферне небо в Харкові
Спочатку небо набирало фарб.
В центрі міста концентрувались хмари.
Потім у місцевих каналах з'явилось повідомлення про те, що десь вже випав град.
Максимальну концентрацію хмар над містом зафіксували очевидці в спальному районі.
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