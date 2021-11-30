Арахамія пояснив, чому СБУ лише зараз почала розслідувати спробу держперевороту

Давид Арахамія переконує, що СБУ може вести збір первинних даних про загрозу нацбезпеці навіть без кримінальних справ. Власне, за його словами, саме тому Служба так пізно відкрила справу про буцімто підготовку держперевороту в Україні.

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" підкреслив, що коли СБУ лише зараз відкрила справу, то треба дати їй час зібрати інформацію. Мовляв, поки рано говорити про парламентський контроль.

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Чому зі справою тягнули так довго

Якщо тільки сьогодні відкрили кримінальне провадження, то це означає, що треба дати якийсь час слідчим органам попрацювати. Вони не можуть зробити цього протягом кількох днів чи годин,

– підкреслив Давид Арахамія.

Він підкреслив, що серед інструментів парламентського контролю є зокрема заслухування звіту правоохоронців у закритому режимі.

"Згодом ми зможемо проводити чи закриті слухання у комітеті, чи робити якісь комісії. Але спочатку треба переадресувати питання СБУ – це їхня стаття", – підкреслив депутат.

Крім того, він пояснив і чому так довго СБУ не відкривала справу за цими фактами. За словами нардепа, тривав процес підготовки до відкриття кримінального провадження, зокрема збору первинних даних.

"Навіть не треба кримінального провадження, щоб збирати оперативну інформацію та опрацьовувати оперативні дані. СБУ, наскільки мені відомо, робить це на постійній основі, без ЄРДР", – зазначив парламентар.

Про підозри говорити рано

Також питання кримінальної справи прокоментував і керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Він запевнив, що найближчим часом Служба проінформує суспільство щодо цього питання.

На сьогодні це один із прикладів спроб Росії з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні. Якщо говорити про статтю щодо насильницького повалення влади, то з початку року лише департаментом кібербезпеки СБУ таких кримінальних проваджень було відкрито понад 40,

– заявив Ілля Вітюк.

Водночас він запевнив, що конкретно в цій справі говорити про підозри чи затримання підозрюваних поки що зарано.

Коротко про підготовку держперевороту в Україні