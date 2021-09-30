Арахамія розповів, чи планують забирати у Разумкова мандат

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почав процес відставки спікера Дмитра Разумкова. Надалі постає питання, чи буде спікер у фракції "слуг" і чи взагалі у нього не відберуть мандат.

Наразі питання про долю Разумкова у "Слузі народу" не підіймали. Таку заяву Давид Арахамія зробив в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо Арахамія подав друге звернення щодо відставки Разумкова

"Планів щодо Разумкова наразі немає"

Як розповів Давид Арахамія, на фракції наразі не обговорювали відсторонення Разумкова. Відтак не починали і розмови і про його подальшу долю у парламенті. Станом на зараз, за словами голови фракції, немає ніяких планів щодо позбавлення Разумкова мандату нардепа.

Щодо збору підписів Арахамія заявив, що зробив усе в правовому полі.

Я скористався правом народного депутата. Будь-яка людина може запросити підписні листи за зняття спікера,

– сказав Арахамія.

Дмитра Разумкова збираються звільнити з посади спікера

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія подав два звернення щодо збору підписів за відставку Дмитра Разумкова. Одне – від фракції, інше – особисто від себе як її голови.

Надалі збиратимуться підписи аби ініціювати звільнення Разумкова з посади.

Щоб внести пропозицію про відкликання, нардепам необхідно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів.

Про ймовірну відставку Разумкова у ЗМІ точилися дискусії протягом останнього пів року.

Першим дзвіночком було те, що спікер не підтримав блокування медведчуківських телеканалів. Останнім – суперечності щодо закону про олігархів.