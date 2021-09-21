Арахамія впевненний, що законопроєкт про олігархів схвалять у другому читанні

Давид Арахамія прогнозує, що за законопроєкт про деолігархізацію проголосують понад 230 народних депутатів. На розгляд документ винесуть 22 або 23 вересня.

Деталі від Арахамії

Законопроєкт про олігархів винесуть на розгляд Верховної Ради вже цього тижня. Про це лідер фракції "Слуга народу" заявив у кулуарах Верховної Ради 21 вересня.

До теми Закон зривають не олігархи, а люди, яким стане незручно їх обслуговувати, – Арахамія

234 – 236 – у цьому діапазоні, плюс-мінус 2 голоси, так я попередньо розумію,

– сказав політик.

За його словами, законопроєкт мають намір підтримати нардепи від "Опозиційної платформи – За життя". Мовляв, вони орієнтовані "на народ, а весь народ підтримує закон проти олігархів".

Що відомо про законопроєкт про олігархів