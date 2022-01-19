Арахамія звинуватив західні ЗМІ у фейках через "евакуацію дипломатів"

Давид Арахамія стверджує, що західні ЗМІ нагнітають ситуацію щодо військової загрози з боку Росії. Інформацію про ймовірну евакуацію російських дипломатів політик назвав "вкидом фейків".

Глава фракції "Слуга народу" наголосив, що загроза є завжди. Однак він вважає, що ситуація така ж, як і під час ескалації навесні 2021.

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Арахамія додав, що профільний комітет Ради регулярно спілкується з міністром оборони, Генштабом. Тож причин для панічних настроїв у суспільстві немає.

Страждає економіка

За словами чиновника, триває великий переговорний процес, щоб уникнути війни в Європі. Арахамія визнає, що від Росії можна очікувати "будь-яких сюрпризів". Слід бути готовими до всього, але не варто розвивати паніки.