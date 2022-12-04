Це сигнал, – Фейгін прокоментував арешт російського мільярдера Фрідмана у Британії
У Великій Британії затримали російського мільярдера Фрідмана. Це серйозний сигнал для олігархів Росії.
Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше повідомлялось про те, що у Британії арештували російського мільярдера Фрідмана.
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Арешти російських олігархів
Фейгін розповів, що є формальна сторона арешту Фрідмана у Британії. Він порушував санкційний режим і за це відкрили кримінальне провадження. Фрідман не був постійно у Британії, він приїжджав туди, їхав звідти, затриманий був 1 грудня, а 2 грудня його відпустили під заставу.
Мені цікаво, звідки за нього заставу заплатили, якщо всі його кошти заморожені у Великій Британії. Крім того, у Британії затримали й іншого близького до Авена, який зараз у Латвії, чоловіка. Скоро вийде ця інформація,
– зазначив російський правозахисник.
Фейгін прокоментував арешт російського мільярдера Фрідмана у Британії: дивіться відео
Це сигнал
Він продовжив, що рішучості у Британії вистачає. Фрідман відчував себе господарем у Британії, й навіть колись давав інтерв'ю, що коли він намагався придбати нафтову компанію у Великій Британії, прийшла держава із захистом свого інтересу. Так і вийшло знову, що в певний момент знову з'явилась держава.
"Ти можеш довго паратизувати, але в певний момент це закінчується. У якийсь момент з'являється жорсткий державний інтерес. Я думаю, що це сигнал Фрідману, що йому краще залишити Велику Британію", – зауважив Фейгін.
За його словами, у Фрідмана є ізраїльське громадянство, його активи зосереджені по всій Європі, зокрема в Іспанії. Якщо Британія розпочала кримінальне провадження, вона доведе його до кінця. Якщо Фрідмана відпустили під заставу, значить він може поїхати з Британії. Швидше за все він поїде в Ізраїль, у Росію навряд повернеться.
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