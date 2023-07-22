Ідеальна кандидатура, щоб розтерзати, – політтехнолог пояснив, чому відбувся арешт Гіркіна
Терориста Ігоря Гіркіна звинувачують у "закликах до екстремізму". Його арештували на 2 місяці. Та Стрєлков саме та людина, якій дуже довго дозволяли говорити все те, що він говорив. Ймовірно, його навіть використовували "у темну".
Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Юрій Подорожній. Він зауважив, що терориста могли навіть довгий час прикривати.
До теми Критикував Путіна та не доїхав до фронту: чим "відзначився" терорист Гіркін, якому світить тюрма
Табу на критику
У Росії було табу на критику Владіміра Путіна. Мовляв, можна критикувати кого завгодно, але не російського диктатора. Однак, цього року ця заборона почала давати збій. І ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, і терорист Ігор Гіркін дозволяли собі "нападати" на бункерного діда.
Нині у країна-агресорці вирішили зробити показове "розп'яття", аби показати росіянам, що монополія на критику залишається лише в однієї людини.
І він буде вирішувати – можна в Росії когось критикувати чи ні. Тому, думаю Гіркін – ідеальна кандидатура на розтерзання,
– наголосив Подорожній.
Адже саме Стрєлков мав важливе значення у війні Росії проти України на Донбасі у 2014 році та ходив по агентурі РПЦ ще до 2014 року. Однак нині терорист як розкручена фігура, яку всі знають в Росії, є претендентом на "розп'яття".
"Пригожина чіпати не можна, бо це все – театральна постановка, але когось треба спалити на вогнищі. У Росії зараз така розхитана ситуація і, я думаю, що зі Стрєлковим обійдуться по всій суворості воєнного часу", – зауважив політтехнолог.
Чому в Росії арештували саме Ігоря Гіркіна: дивіться відео
Що відомо про арешт Стрєлкова
- Зранку 21 липня предствники слідчого комітету Росії затримали Ігоря Гіркіна. Його вивели з дому та повезли невідомо куди, а в його помешканні провели обшуки.
- Міщанський суд Москви арештував терориста на 2 місяці – до 18 вересня. Його захист заявив, що оскаржуватиме арешт.
- В українській розвідці заявили, що затримання Стрєлкова – хороші новини. Там зазначили, що Гіркін не діяв як самостійна фігура. Тому це означає, що протистояння веж Кремля переходить в активну фазу.
- В Інституті вивчення війни припускають, що затримання терориста може свідчити про зміну балансу сил між угрупованнями Кремля.
- У британській розвідці вважають, що затримання Ігоря Гіркіна, ймовірно, у Росії підтримують не всі. Найімовірніше, його арешт розлютить прихильників серед російських військових та "військкорів".