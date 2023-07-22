Ідеальна кандидатура, щоб розтерзати, – політтехнолог пояснив, чому відбувся арешт Гіркіна

Терориста Ігоря Гіркіна звинувачують у "закликах до екстремізму". Його арештували на 2 місяці. Та Стрєлков саме та людина, якій дуже довго дозволяли говорити все те, що він говорив. Ймовірно, його навіть використовували "у темну".

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Юрій Подорожній. Він зауважив, що терориста могли навіть довгий час прикривати.

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Табу на критику

У Росії було табу на критику Владіміра Путіна. Мовляв, можна критикувати кого завгодно, але не російського диктатора. Однак, цього року ця заборона почала давати збій. І ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, і терорист Ігор Гіркін дозволяли собі "нападати" на бункерного діда.

Нині у країна-агресорці вирішили зробити показове "розп'яття", аби показати росіянам, що монополія на критику залишається лише в однієї людини.

І він буде вирішувати – можна в Росії когось критикувати чи ні. Тому, думаю Гіркін – ідеальна кандидатура на розтерзання,

– наголосив Подорожній.

Адже саме Стрєлков мав важливе значення у війні Росії проти України на Донбасі у 2014 році та ходив по агентурі РПЦ ще до 2014 року. Однак нині терорист як розкручена фігура, яку всі знають в Росії, є претендентом на "розп'яття".

"Пригожина чіпати не можна, бо це все – театральна постановка, але когось треба спалити на вогнищі. У Росії зараз така розхитана ситуація і, я думаю, що зі Стрєлковим обійдуться по всій суворості воєнного часу", – зауважив політтехнолог.

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