Стане загрозою для всієї армії: чим обернуться масштабні чистки для Росії

За останній місяць в Росії почалися аномальні чистки, зокрема в міністерстві оборони. Офіційною причиною називають корупцію, але справжня мета далеко не в ній.

Що насправді сталося в Кремлі і чим можуть обернутися такі масові звільнення для 24 Каналу пояснив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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Причини чисток

Ейдман зауважив, що російські витрати на армію з кожним днем зростають непосильно. Це уже становить величезну загрозу для російського бюджету та загалом суспільного життя.

І, ймовірно, хтось з наближених пояснив Владіміру Путіну, що міністерство оборони Росії насправді – це чорна діра, в якій зникають мільярди в кишенях генералів. Хоча Путін не проти корупції у чиновників, як форми загалом існування країни, але розкрадання коштів на військових потребах наразі ведуть Росію до краху.

Він поставив цього Андрія Білоусова, аби той зробив буквально подвиг Геракла – розчистив авгієві стайні міністерства оборони, щоб там не зникали мільярди,

– додав політолог.

Водночас він переконаний, що амбітна мета Кремля – не здійсненна. Навіть, якщо арештують з десяток генералів, але армія насправді корумпована наскрізь. Тому зупинити спосіб життя військових і чиновників, до якого вони звикли з самого початку – неможливо.

Наслідки арештів

"Єдине, до чого це може призвести і сподіваюсь призведе – до дезорганізації. Адже, якщо ви будете намагатися чистити машину, що прогнила, але ще їздить, то вона просто розвалиться", – додав Ейдман.

Після масштабних чисток, міноборони точно буде вже не до війни, першою чергою вони думатимуть, як врятувати себе від арештів.

Що відомо про останні арешти в Росії