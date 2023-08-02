Путін зручний для Ердогана: чи може Туреччина здати диктатора в Гаагу

Реджеп Ердоган та Владімір Путін під час телефонної розмови домовилися про візит російського диктатора до Туреччини. Та її президент не передав би бункерного діда до Гааги.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній. Він зауважив, що таку історію з Путіним Ердоган би не влаштував навіть гіпотетично. Зазначимо, що під час розмови з бункерним дідом президент Туреччини сказав про наслідки через припинення зернової угоди.

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"Врешті-решт, він є диктатором у своїй країні. Диктатором, якого обрали. Принаймні, він такий президент "із залізною рукою", – зауважив політтехнолог.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Його звинувачують у незаконній депортації та переміщенні дітей з окупованої території України. Бункерного діда можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут. Туреччина цього не зробила.

Для Туреччини нині дійсно важлива співпраця як із Заходом, так і з країною-агресоркою. Ця співпраця приносить їй багато різноманітних економічних та політичних преференцій. Так за останні роки ця країна стала одним із найпотужніших гравців на ринку зброї.

Що стосується неможливого арешту – для Ердогана це взагалі не варіант так робити, бо насправді він десь у душі симпатизує Путіну. Або якщо не симпатизує – Путін власне йому є зручний президент. І Туреччина "видоює" з Росії максимум економічних преференцій,

– наголосив Подорожній.

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Розмова Ердогана та Путіна